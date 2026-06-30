El jefe de Policía de Canarias niega cobros ilegales de la trama Plus Ultra en un tenso interrogatorio en el Senado

El jefe superior de la Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha defendido su inocencia ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la SEPI. El comisario compareció tras aparecer en el sumario judicial del caso Plus Ultra como presunto receptor de favores dentro de la red de préstamos a la aerolínea, asegurando de forma tajante que jamás ha recibido dinero de nadie vinculado a la trama. "A mí nadie me ha dado dinero", ha recalcado.

Chats cruzados y sospechas de pagos bajo cuerda

La citación en la Cámara Alta se produce después de que el PP desvelara un chat comprometedor entre un abogado y un empresario. En dichas conversaciones se sugería el pago de 7.000 euros al mando policial a cambio de "limpiar un expediente" judicial. Gómez Martín ha calificado esta acusación de "rigurosamente falsa" y ha desvinculado por completo su actividad de cualquier tipo de trato de favor o sociedad sospechosa.

Conexiones con Delcy Rodríguez y el entorno de Zapatero

Durante el tenso interrogatorio, el comisario admitió conocer de forma esporádica a los intermediarios de la red y confirmó haber visto "una vez" al exministro José Luis Ábalos la polémica noche del aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en 2020. Asimismo, reconoció contactos informales en su antiguo despacho con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque insistiendo en que nunca hubo "nada ilícito ni inapropiado".