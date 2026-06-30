El Parlamento de Canarias aprueba incluir por ley a La Graciosa en el nombre oficial del Cabildo de Lanzarote

El Parlamento de Canarias ha zanjado una demanda histórica con la aprobación de la Ley 3/2026. A partir de ahora, el Cabildo de Lanzarote incorpora oficialmente a La Graciosa en su denominación, un paso de gigante que blinda la identidad de la octava isla en el mapa autonómico. Un hito que pone en valor el peso real de sus vecinos, pero siempre bajo el criterio de la estabilidad y la responsabilidad institucional.

Rigor administrativo frente a la demagogia

La nueva ley reconoce a Caleta de Sebo como capital administrativa dentro del organigrama del Cabildo, haciendo justicia con el sentimiento graciosero. Sin embargo, este avance identitario no va a ser una excusa para romper la lógica de gestión. La isla seguirá coordinada de manera eficiente dentro del municipio de Teguise, garantizando que los servicios públicos funcionen con orden y sin inventar experimentos administrativos que nadie ha pedido.

Frenazo al oportunismo de Nueva Canarias

Frente al rigor del proyecto, la oposición ha intentado utilizar este hito para hacer política de titulares vacíos. El Pleno de Teguise ha tenido que frenar en seco una propuesta de Nueva Canarias que exigía la creación de delegaciones y puestos diarios innecesarios en la zona. El bloque de gobierno ha dejado claro que el compromiso con La Graciosa se demuestra con presupuestos serios y gestión eficaz, cerrando la puerta al intento de la izquierda de engordar la administración y duplicar cargos públicos.