El SCS da un paso hacia el acuerdo con los médicos y los sindicatos confían en los avances de la negociación

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado un nuevo impulso a la negociación con los médicos y facultativos de la sanidad pública canaria al remitir este fin de semana una nueva propuesta a las organizaciones sindicales. El documento incorpora avances en aspectos clave como la conciliación de la vida laboral y familiar y el plan retributivo, con el objetivo de seguir acercando posiciones y alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a los profesionales como al sistema sanitario.

La nueva oferta ha sido recibida por los sindicatos, que reconocen la incorporación de varias de sus aportaciones y mantienen abiertas las conversaciones con la Administración. Entre ellos, UGT Servicios Públicos considera que aún existen aspectos que deben mejorarse, por lo que ha presentado un documento de alegaciones para continuar avanzando en la negociación.

Desde el SCS se mantiene la apuesta por el diálogo como vía para alcanzar un consenso que permita modernizar las condiciones laborales de los facultativos y garantizar la estabilidad del sistema sanitario público. La Administración ha venido intensificando los contactos con las organizaciones sindicales en las últimas semanas con el objetivo de lograr un acuerdo amplio.

Uno de los asuntos que continúa sobre la mesa es la reorganización de la actividad continuada de los facultativos, una cuestión que tanto la Administración como los representantes sindicales consideran prioritaria. El reto pasa por encontrar una fórmula que permita adaptar el modelo asistencial a las necesidades actuales, mejorando las condiciones de trabajo sin comprometer la calidad de la atención sanitaria.

Aunque la convocatoria de huelga prevista para el próximo 23 de julio continúa vigente, el clima de negociación ha mejorado tras la última propuesta del Servicio Canario de la Salud. Los sindicatos confían en que las próximas reuniones permitan cerrar un acuerdo satisfactorio, mientras la Administración mantiene su compromiso de seguir negociando para alcanzar un consenso que refuerce la sanidad pública de Canarias.