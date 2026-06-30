Es Radio crece 6.000 oyentes en Canarias

Los resultados de la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) del año reflejan un crecimiento de esRadio en la comunidad autónoma de Canarias, donde la cadena ha sumado 6.000 nuevos oyentes, según los datos regionales del archipiélago.

Este incremento convierte a esRadio en la única emisora generalista de ámbito nacional que registra una evolución positiva en el periodo analizado dentro de la región canaria, en un contexto en el que el resto de grandes cadenas han experimentado retrocesos.

En concreto, la cadena SER pierde 19.000 oyentes en el ámbito de los datos regionales canarios, mientras que la cadena COPE registra un descenso de 45.000 oyentes en el mismo análisis autonómico correspondiente a esta segunda ola del EGM.

Con estos resultados, esRadio se sitúa por delante de la emisora pública autonómica, Canarias Radio, en el cómputo global de audiencia en el archipiélago. Según el desglose regional del estudio, Canarias Radio alcanza un total de 27.000 oyentes en esta segunda ola del año.

El EGM, referencia en el sector radiofónico español para la medición de audiencias, vuelve a reflejar así cambios significativos en el mapa radiofónico de Canarias, con movimientos al alza y a la baja entre las principales emisoras del país.