La compraventa de viviendas en Canarias cayó un 7,5% en abril, mientras que el precio subió un 9,3%

Las familias canarias que intentan dar el salto a la propiedad se topan de frente con un mercado tensionado, donde cada vez hay menos casas disponibles y las que salen al mercado cuestan mucho más.

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado reflejan una realidad incómoda. Durante el mes de abril, las operaciones de compraventa en Canarias cayeron un 7,5%. Podría pensarse que este parón enfriaría el mercado y daría un respiro a los bolsillos, pero la rigidez de la oferta ha provocado el efecto contrario. El precio medio del metro cuadrado no ha dejado de escalar, anotando una subida del 9,3%. Hoy, hacerse con un trozo de suelo canario cuesta más de 2.400 euros por metro cuadrado.

Esta asfixia inmobiliaria no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un mercado maniatado. Cuando se construyen pocas viviendas y la burocracia retrasa la liberación de nuevo suelo, el precio sube irremediablemente. Es la ley de la oferta y la demanda actuando en un entorno que penaliza al comprador, quien ve cómo sus ahorros pierden poder adquisitivo mes a mes. El problema, de hecho, traspasa nuestras fronteras, la fotografía nacional es idéntica, un síntoma evidente de que las barreras y las políticas de intervención no ofrecen un techo real a los ciudadanos.

El grifo del crédito y la empresa, a la baja

La cadena de obstáculos no termina al encontrar el inmueble. Pasar por el banco es el segundo muro a franquear. Las familias ajustan sus números al milímetro para asumir hipotecas que apenas cubren el 72% del valor de unas casas cada vez más prohibitivas. Y el esfuerzo pasa factura: en Canarias, el importe de los nuevos préstamos ha retrocedido en un contexto de caída generalizada de firmas.

Mientras el sector inmobiliario se contrae, el pulso económico también muestra signos de fatiga. La creación de nuevas empresas ha retrocedido en todo el país. Un goteo a la baja que refleja las dificultades para emprender y generar riqueza en un escenario asfixiado por las trabas administrativas. Sin un tejido empresarial dinámico que fomente el empleo de calidad, la prosperidad necesaria para que los canarios puedan acceder libremente a una vivienda se queda, lamentablemente, en papel mojado.