La gestión sanitaria del Gobierno canario desarma las críticas de la oposición en el Parlamento

La comisión parlamentaria de Sanidad se ha convertido en el escenario donde la gestión real ha dejado sin argumentos la estrategia de desgaste de la izquierda. Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno ha impuesto la contundencia de los hechos con el anuncio de la ampliación de la red de enfermería escolar para el próximo curso.

La previsión de incorporar hasta una veintena de nuevas profesionales no es solo un éxito estadístico, sino la constatación de un modelo que ya resuelve el 90% de las incidencias médicas en los propios colegios, blindando la salud infantil y garantizando la conciliación de los padres trabajadores sin necesidad de colapsar las urgencias.

Frenazo a Nueva Canarias

Donde el choque político se volvió más flagrante fue en el ámbito local, destapando el uso partidista que Nueva Canarias intenta hacer de los servicios básicos en Lanzarote. El diputado de NC intentó armar un discurso alarmista exigiendo un servicio exclusivo de pediatría en Haría, obviando de forma deliberada el grave déficit nacional de especialistas que asfixia a todo el país.

El Gobierno frenó en seco este oportunismo político demostrando que los 423 menores de Haría tienen su atención médica plenamente garantizada y blindada a través de los equipos coordinados de Costa Teguise, Teguise y Arrecife, con tiempos de viaje perfectamente asumibles de entre 18 y 30 minutos. La sanidad en el norte de Lanzarote se defiende con realidades y rigor técnico, como las consultas especializadas de Mala que ya han evitado más de 1.500 desplazamientos innecesarios al hospital, y no vendiendo humo electoralista a costa de las familias de la isla.

El PSOE, retratado ante las deficiencias de su propia herencia en La Palma

El remate del debate parlamentario dejó en evidencia la hipocresía del PSOE respecto al transporte sanitario no urgente en La Palma. Los socialistas, que pretendían escandalizarse por los retrasos en las ambulancias, chocaron de frente contra una realidad que no se puede negar: el actual modelo que ahora critican fue ideado, redactado y adjudicado bajo el sello del anterior Gobierno de izquierdas del Pacto de las Flores.

El cinismo de culpar al actual Ejecutivo de las consecuencias de su propio contrato quedó completamente desmontado. La respuesta para solucionar este lastre heredado no vendrá de los lamentos de la oposición, sino de la gestión que ya prepara el nuevo pliego de condiciones para incrementar la flota de ambulancias en la isla bonita en más de un 50%, garantizando un servicio digno de 24 horas y reforzando de forma prioritaria el Valle de Aridane.