La PAU en Canarias vuelve a abrir el debate sobre la cercanía del examen a la política

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad ha arrancado este martes en Canarias con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, en una jornada que, más allá de lo académico, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: el creciente peso del debate político y social en las pruebas de acceso a la universidad.

En esta ocasión, el alumnado se ha enfrentado a un comentario de texto a partir de una viñeta del humorista gráfico canario José Luis Padilla, Padylla, recientemente reconocido con el Premio Canarias de Comunicación. La ilustración, construida con un abundante uso del léxico popular del Archipiélago —términos como toletes, totorotas o guanajos—, se articula en torno al fenómeno migratorio y su tratamiento institucional.

El ejercicio propuesto pedía al alumnado reflexionar sobre un tema de alta sensibilidad social y política en Canarias, vinculado además a la posición del Ejecutivo autonómico en el debate sobre la gestión migratoria. Una elección que, aunque legítima desde el punto de vista pedagógico por su actualidad, reabre la discusión sobre los límites entre la formación crítica del estudiante y la instrumentalización de la prueba con contenidos de marcada carga política.

No es la primera vez que la PAU incorpora materiales de este tipo, pero la tendencia a utilizar viñetas, textos o referencias directamente conectadas con controversias vigentes plantea interrogantes sobre el equilibrio del examen. La prueba de acceso a la universidad debería medir competencias lingüísticas, analíticas y argumentativas sin que el contexto ideológico del contenido condicione en exceso la interpretación del alumnado.

Junto a este ejercicio, el examen ha mantenido su estructura habitual, con preguntas sobre elementos de la comunicación, recursos no verbales y análisis sintáctico, además de cuestiones literarias centradas en la poesía social de posguerra y en la narrativa o el teatro posterior a 1975, a elegir según las lecturas trabajadas durante el curso.

La PAU extraordinaria se desarrolla en Canarias hasta el jueves con 1.139 estudiantes inscritos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De ellos, 881 corresponden a la fase general y 458 a la específica.

Más allá de los resultados o las cifras, lo ocurrido en esta primera jornada vuelve a abrir un debate político de fondo: hasta qué punto la evaluación educativa debe incorporar contenidos que, aun siendo actuales y cercanos al alumnado, pueden trasladar la sensación de que el examen deja de ser estrictamente académico para convertirse, en parte, en un espejo del debate político del momento.