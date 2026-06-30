Más de un año sin funcionar la recarga online de los bonos de guagua en toda Gran canaria

Lo que se anunció como un paso definitivo hacia la modernización de la movilidad en Gran Canaria se ha convertido en una muestra evidente de falta de fiscalización. El proyecto para habilitar la recarga y activación digital de los bonos de transporte (Residente, Joven y Oro), respaldado por una inversión pública de 24,5 millones de euros, acumula retrasos continuados. La falta de contundencia del Cabildo insular a la hora de exigir el cumplimiento estricto de las condiciones a la empresa adjudicataria, Electronic Trafic SA (ETRA), pone de manifiesto la necesidad de un mayor control sobre las grandes concesiones de la isla.

Sucesivas prórrogas ante un despliegue bajo mínimos

La respuesta de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) ante la parálisis tecnológica está resultando insuficiente. A pesar de que los primeros expedientes sancionadores por deficiencias informáticas y de geolocalización se abrieron poco después de la adjudicación, el plazo original de seis meses expiró en agosto de 2024. Desde entonces, el organismo insular ha encadenado sucesivas prórrogas mientras el nuevo sistema apenas se ha implantado en 145 de las 725 guaguas de la flota de la isla, una cifra claramente insuficiente que frena el avance del servicio.

Los usuarios, obligados a asumir los trámites presenciales

Mientras la administración insular justifica su inacción alegando la complejidad que supondría rescindir el contrato y desmontar los sistemas instalados, son los trabajadores, estudiantes y mayores de la isla quienes asumen las consecuencias diarias. Los ciudadanos se ven obligados a seguir desplazándose físicamente a oficinas y puntos de activación ante la incertidumbre de no saber si la guagua que van a utilizar está adaptada o no. Un servicio público esencial no puede depender de soluciones provisionales, por lo que es urgente que el Cabildo asuma su responsabilidad y garantice el funcionamiento real de la plataforma digital.