Matilde Asián blinda el tipo cero al combustible en Canarias y garantiza la ayuda mientras dure la crisis

Matilde Asián toma el control de la crisis energética y blinda los bolsillos de los canarios. El Gobierno autonómico ha prorrogado de forma decidida el tipo cero del IGIC al combustible hasta septiembre. Lejos de ser un cheque en blanco, el decreto de Hacienda demuestra responsabilidad económica: incluye una cláusula inteligente para retirar la bonificación de forma exprés solo si los precios en los surtidores dan un respiro real y coordinado con el INE.

Control estricto y protección de las arcas públicas

La Consejería de Hacienda no improvisa. Mientras la inflación subyacente castiga a las familias, Asián asegura la devolución del 99% del impuesto al transporte profesional, a los ganaderos y a los agricultores, pero bajo un criterio de estricta eficiencia fiscal. Si el IPC interanual baja del 15% durante el verano, el escudo se levantará de forma automática para proteger las arcas públicas, demostrando que cada euro de ayuda está justificado por la emergencia internacional.

Defensa del fuero canario y del tejido productivo

La medida supone un auténtico pulso político para proteger el motor de las islas, donde más del 15% del PIB depende directamente de los costes del combustible para no entrar en pérdidas. Frente a la inacción de otras administraciones, el decreto ley canario marca el camino: defensa firme del fuero tributario insular y un alivio económico inmediato que se mantendrá activo y vigilante única y exclusivamente mientras dure el impacto de la crisis exterior.