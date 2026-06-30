Rosa Dávila moviliza 1.100 millones para transformar la economía tinerfeña frente a la crisis global

El Cabildo de Tenerife ha marcado una hoja de ruta clara para el periodo 2027-2031 con la presentación del nuevo Plan de Cooperación Municipal, respaldado por una asignación de 80 millones de euros. Este incremento de 20 millones respecto al plan anterior dota a las administraciones locales de mayor músculo financiero para acometer inversiones estratégicas que impacten directamente en la economía real de la isla.

Durante el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife (Ciatt), la presidenta Rosa Dávila reafirmó el compromiso de la corporación por descentralizar recursos y fortalecer a los municipios. En la misma línea, el vicepresidente Lope Afonso señaló que el pilar fundamental de este plan será el ciclo integral del agua, priorizando el saneamiento para alcanzar el vertido cero en las costas y cumplir con las exigencias comunitarias mediante la modernización de infraestructuras.

La iniciativa ha tenido un respaldo unánime por parte de los alcaldes. El secretario segundo del Ciatt, Francisco Linares, calificó la colaboración de ágil y eficaz, destacando que asienta las bases de la gestión compartida para los próximos ocho años. Además, la consejera Sonia Hernández explicó que el nuevo modelo introduce criterios que favorecen la cohesión, priorizando el apoyo a los municipios con menores recursos hídricos y económicos.

El encuentro también sirvió para repasar el impacto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El informe presentado por el economista José Miguel González avala la rentabilidad de estas políticas, con 1.139 millones de euros movilizados y miles de actuaciones concluidas. Dávila subrayó que estos datos confirman al Fdcan como una herramienta útil para generar empleo y dotar a la isla de mejores servicios estructurales sin sobrecargar a los ciudadanos.

Finalmente, el Cabildo abordó la gestión de la coyuntura internacional. Ante la volatilidad energética provocada por el conflicto en Oriente Medio, el consejero de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, expuso el plan de contingencia diseñado para amortiguar los precios de los combustibles y del transporte público. La corporación asumirá estos sobrecostes de manera directa a través del Consejo Insular de Aguas, una medida orientada a proteger la estabilidad económica de las familias tinerfeñas y la viabilidad de las corporaciones locales.