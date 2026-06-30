Tenerife incorpora las primeras guaguas de dos pisos a su red de transporte público

Las primeras guaguas de dos pisos de la empresa pública Titsa comenzarán a operar este miércoles. En esta fase inicial se incorporarán al servicio dos unidades destinadas a las líneas que unen Santa Cruz de Tenerife con Costa Adeje y Los Cristianos.

A estos dos vehículos se sumarán de forma progresiva a partir de la próxima semana otras 11 guaguas de doble altura, que operarán tanto en la autopista del sur como en el norte de la isla, donde cubrirán la ruta hacia Icod de los Vinos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que la llegada de estos vehículos supone "un salto sin precedentes en la capacidad de Titsa", ya que se pasa de 59 a 85 butacas por viaje. Esto representa un aumento del 44% que permitirá aportar dos millones de plazas adicionales al año a las infraestructuras de la isla.

Dávila detalló que las rutas beneficiadas desplazaron a cuatro millones de pasajeros en el último ejercicio. "Con la incorporación de estos vehículos (...) se va a poder transportar hasta seis millones de pasajeros en estas rutas", añadió la mandataria insular.

El objetivo de esta iniciativa es persuadir a los ciudadanos para que apuesten por el transporte público en lugar del vehículo privado. En los últimos tres años, la corporación ha invertido 125 millones de euros para incorporar 351 nuevas unidades, lo que ha permitido duplicar la oferta disponible.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, explicó que las nuevas guaguas se han fabricado de forma artesanal para adaptarse a la orografía tinerfeña y cuentan con avanzados sistemas de asistencia a la conducción para proteger tanto al pasaje como al personal conductor.

Entre las innovaciones tecnológicas de seguridad activa destaca el sistema Alcolock, un dispositivo que impide el arranque si el conductor da positivo en una prueba de alcoholemia previa. Además, incluyen frenada automática de emergencia, detección de ángulo muerto y cámaras laterales que sustituyen a los tradicionales espejos retrovisores.

La entrada en servicio ha requerido un plan formativo específico para 90 profesionales del volante. La consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, subrayó que "detrás de cada nueva guagua hay meses de trabajo para que el servicio funcione desde el primer día con todas las garantías".

Esta modernización del parque móvil coincide con un momento histórico para la compañía pública, que ha superado la cifra récord de 87 millones de usuarios en su historia. La renovación de la flota continuará en los próximos meses con la llegada de otros 57 autobuses antes de que finalice el año, a los que se sumarán más unidades de cara a 2027.