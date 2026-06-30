Un terremoto de magnitud 3,9 al este de Gran Canaria se deja sentir hasta en Fuerteventura

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado durante la madrugada de este martes un movimiento telúrico de magnitud 3,9 en la escala mbLg, cuyo epicentro se ha situado en las aguas marinas ubicadas al este de la isla de Gran Canaria. Según los datos facilitados por este organismo estatal encargado de la vigilancia sísmica, el suceso se produjo exactamente a las 02:31 horas, en el horario local del archipiélago canario, despertando a algunos vecinos de la zona pero sin revestir mayor gravedad.

Los sistemas de medición han determinado que el origen del temblor se localizó a una profundidad de 16 kilómetros bajo el lecho marino. Esta distancia, combinada con la magnitud moderada del evento, ha facilitado que la onda sísmica se propagara lo suficiente como para ser percibida en la superficie de varias islas cercanas, aunque de forma muy leve y sin generar ningún tipo de alarma significativa en la región.

Los técnicos del centro nacional han clasificado este fenómeno con una intensidad máxima de III. En términos sismológicos, este nivel se categoriza como un temblor débil. En la práctica, esto implica que el evento es perceptible por una parte de la población, especialmente si se encuentran en reposo o en las plantas superiores de los edificios, pero no provoca daños materiales estructurales ni supone un riesgo para la integridad física de los ciudadanos.

En cuanto a los lugares concretos donde los vecinos han reportado haber notado la sacudida, la lista incluye numerosos municipios. En el caso de Gran Canaria, el sismo se ha dejado notar de manera particular en barrios del municipio de Telde, tales como Las Huesas, Las Remudas, Lomo de la Herradura y San Antonio. Estas áreas urbanas figuran entre las más próximas a la latitud del epicentro submarino.

Asimismo, el movimiento de tierra ha sido evidente en diversos distritos de la capital, Las Palmas de Gran Canaria, así como en Jinámar, Tafira Baja, Tamaraceite y San Lorenzo. El alcance del temblor ha recorrido buena parte de la geografía insular, llegando a percibirse en poblaciones como Ingenio, Santa Brígida, Agüimes, Playa de Arinaga, Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Moya, Vega de San Mateo y La Aldea de San Nicolás, lo que demuestra la excelente transmisión de las ondas en la corteza insular.

Más allá de las fronteras de la isla redonda, la vibración logró atravesar el océano hasta ser notada por los residentes de la isla oriental. Los avisos de la población se concentraron en las localidades de Antigua, Tuineje y Pájara. Cabe recordar que el archipiélago canario es una de las regiones con mayor actividad sísmica regular de España debido a su naturaleza volcánica, por lo que el registro de este tipo de eventos entra dentro de la más absoluta normalidad geológica y es monitoreado de forma constante por los expertos.