Astrid Pérez impulsa el arraigo de la lucha canaria como pilar de identidad de las islas

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha situado al deporte base en el centro de su agenda durante su reciente visita a los clubes de lucha Tinajo y Tinecheide, en Lanzarote. Este encuentro se enmarca dentro del recorrido institucional que la máxima responsable de la Cámara autonómica está realizando por el archipiélago con el objetivo de conocer de cerca los colectivos que mantienen vivas las tradiciones locales. Pérez pudo comprobar el excelente estado de salud del que goza la disciplina en la isla, prestando especial atención al crecimiento de la cantera y al desarrollo de las escuelas municipales.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el reconocimiento al auge de la vertiente femenina dentro de los terreros lanzaroteños, un avance que consolida la evolución de este deporte tradicional. Al bajar a la arena para dialogar directamente con luchadores, directivas y mandadores, la presidenta parlamentaria, que también lidera el Partido Popular en Lanzarote, reafirmó la importancia de que las instituciones públicas mantengan una escucha activa y constante con los municipios, apoyando los proyectos que dinamizan la vida social de las comunidades.

Valores tradicionales para la cohesión social

Durante las reuniones con los clubes históricos de Tinajo, la presidenta del Parlamento incidió en que la lucha canaria va mucho más allá de la competición pura, funcionando como una auténtica escuela formativa para la juventud. En su intervención, destacó la necesidad de proteger y difundir un legado que transmite de generación en generación valores fundamentales como el respeto mutuo, el esfuerzo compartido, la superación personal y la nobleza, principios profundamente arraigados en la cultura de las islas.

Este respaldo institucional busca dar visibilidad al trabajo diario y silencioso que realizan las familias, los entrenadores y los colectivos locales para sostener una de las principales señas de identidad del pueblo canario. Al elevar estas demandas a la primera línea de la actividad de la Cámara, Pérez subrayó que la defensa del patrimonio cultural debe ser una prioridad compartida que cuente con el respaldo de todas las administraciones públicas del archipiélago.

Compromiso de futuro y recursos para los terreros

La jornada concluyó con un compromiso firme para garantizar que el patrimonio deportivo y cultural de las islas no quede desprotegido frente a los cambios sociales actuales. Astrid Pérez insistió en la importancia de establecer vías de colaboración fluidas para que los clubes tradicionales dispongan de las herramientas y la financiación necesarias para mantener sus instalaciones y seguir atrayendo a las nuevas generaciones.

Con esta visita a Lanzarote, consolida una hoja de ruta orientada a fortalecer los lazos de la institución con el territorio insular. El apoyo explícito a los clubes Tinajo y Tinecheide reafirma el valor de las tradiciones populares como el mejor punto de encuentro social, elevando la protección de la identidad canaria a un compromiso prioritario para el presente mandato.