Canarias planta cara a España en Bruselas para proteger la financiación íntegra del POSEI

El Gobierno de Canarias y los representantes del sector primario del archipiélago han encendido las alarmas en Bruselas ante la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034). La delegación isleña denuncia abiertamente que la postura inicial defendida por el Ejecutivo español en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ignora las necesidades de las regiones ultraperiféricas (RUP). El temor principal radica en que el borrador europeo debilite la autonomía y el blindaje económico del programa POSEI, una herramienta indispensable para garantizar la supervivencia del campo canario.

Aunque el borrador de la Unión Europea incluye una referencia expresa al Reglamento del POSEI, el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, advirtió que esta mención formal es insuficiente. García señaló que el texto actual no aclara cuestiones críticas como su encaje jurídico, su sistema de financiación ni su autonomía de gestión. El principal punto de fricción es la posibilidad de integrar este programa específico dentro de los planes estratégicos nacionales, una opción que Canarias rechaza de manera categórica al recordar el precedente del periodo actual, donde las islas quedaron fuera del PEPAC.

Exigencia de financiación al 100% sin cuotas estatales

La defensa del sector agrario se centra en la exigencia de una ficha financiera propia, estable y diferenciada para el POSEI dentro del presupuesto comunitario. El Ejecutivo autonómico y organizaciones como ASPROCAN sostienen que las ayudas deben ser financiadas íntegramente con fondos de la Unión Europea, sin depender de cofinanciaciones o aportaciones estatales. Según el criterio técnico de la delegación, obligar a las islas a depender de recursos nacionales supondría un trato desigual frente a otras ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), las cuales se sufragan en su totalidad con dinero europeo.

Esta reclamación se ampara firmemente en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual reconoce de forma explícita que la ultraperiferia constituye una condición estructural permanente. El viceconsejero insistió en que los sobrecostes de producción, la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial del archipiélago no responden a crisis coyunturales, por lo que el POSEI requiere un marco financiero estrictamente garantista que preserve la viabilidad económica de las explotaciones locales.

Estrategia unitaria con Madeira y Azores

Ante la trascendencia de esta negociación presupuestaria, Canarias ha sellado una alianza estratégica con los gobiernos de Madeira y Azores para operar como un bloque unitario en la capital comunitaria. Las regiones ultraperiféricas afectadas han acordado una agenda de coordinación inmediata para registrar enmiendas al Reglamento de la Política Agraria Común antes del próximo 7 de julio, con el propósito de introducir salvaguardias adicionales y excepciones adaptadas a la realidad insular.

La ofensiva en Bruselas, que cuenta también con el respaldo de la asociación EURODOM, busca consolidar un marco jurídico que garantice de forma simultánea la seguridad legal, la autonomía y la suficiencia financiera de las ayudas agrícolas de cara a la próxima década. El Gobierno autonómico y el sector agrario redoblan así la presión institucional para asegurar que la Unión Europea mantenga el estatus de estas herramientas específicas como un requisito ineludible para sostener la economía rural de las islas.