Canarias mantiene el IGIC al 0% en los combustibles. Hasta cuándo se aplica

Se prorroga el decreto ley que mantiene el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre los combustibles. Hasta el próximo 30 de septiembre, los canarios no pagarán este tributo al llenar el depósito. Además, la medida viene acompañada del mantenimiento de la devolución del 99% del impuesto especial a agricultores y transportistas.

En un contexto marcado por la inflación y los elevados costes logísticos que sufre nuestra economía, el ejecutivo autonómico ha optado por la medida económica más eficiente. Al renunciar a extraer renta del sector privado mediante este impuesto, el Gobierno da un paso atrás para que la sociedad civil pueda tomar impulso.

Más dinero en el bolsillo, mayor competitividad

La justificación del decreto es clara y confirma una máxima liberal esencial: reducir la carga fiscal mejora de forma directa la competitividad de las empresas y protege el poder adquisitivo de las familias. Cuando la Administración deja de intervenir en el precio final de un bien tan transversal y básico como la energía, el alivio económico riega todo el tejido productivo.

Para el transportista que cruza Tenerife de madrugada o para el agricultor palmero, esta bonificación supone la diferencia entre operar a pérdidas o mantener su negocio a flote. Para la familia media, significa llegar a fin de mes con un margen mayor de ahorro para consumir o invertir en lo que realmente necesita. El Gobierno reconoce así, de forma implícita y acertada, que la mejor política de escudo social no es la subvención posterior, sino permitir que el ciudadano retenga en su bolsillo el fruto de su trabajo desde el principio.

Las inevitables contrapartidas del alivio fiscal

No obstante, la ciencia económica nos enseña que toda decisión tiene un coste de oportunidad. La supresión de los ingresos por el IGIC en los combustibles genera una merma en las arcas públicas que obliga a asumir contrapartidas. A corto plazo, esta caída en la recaudación autonómica se compensará parcialmente mediante transferencias del Gobierno central, que inyectará más de 20 millones de euros para cuadrar las cuentas de las Islas.

Que lo excepcional marque la norma

El único punto gris del decreto es su carácter temporal y condicionado. La norma prevé que la reducción decaiga en agosto si la variación interanual del IPC de los combustibles en junio no supera el 15%. Esto supone fiar un alivio fiscal a la estadística coyuntural de la inflación, olvidando que los precios acumulados ya suponen un lastre estructural enorme para los isleños.

Pese a este matiz, la prórroga del IGIC cero es una excelente noticia para Canarias. Demuestra que cuando las administraciones reducen su peso, la economía respira y crece. Esta medida, que hoy se califica de "excepcional", debe servir de precedente para comprender que una fiscalidad baja y amable es el único motor real de prosperidad para las Islas.