Canarias moviliza 2,5 millones en busca de oportunidades para frenar el éxodo rural

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han consolidado el proyecto 'Dinamiza Rural'. Con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros, la iniciativa busca dinamizar el tejido productivo de los 46 municipios del archipiélago con menos de 10.000 habitantes. El objetivo central es claro: combatir la despoblación dotando a las zonas rurales de herramientas para generar riqueza, fijar talento y garantizar un crecimiento económico sostenido.

La ejecución del plan, coordinada por la empresa pública GMR Canarias junto a los ayuntamientos locales, pretende reducir la brecha entre el campo y las grandes áreas urbanas. Lejos de ser una medida asistencial, la estrategia institucional pone el foco en el desarrollo económico y la competitividad. Se trata de ofrecer a los pequeños consistorios el músculo financiero necesario para que sus productores locales operen en igualdad de condiciones en un mercado cada vez más exigente.

Los pilares de la rentabilidad rural

El programa despliega su inversión sobre el 53% del territorio municipal de las islas y fundamenta su éxito en cuatro ejes dirigidos a fortalecer el sector privado agrario.

Modernización del sector primario: impulso a la innovación y el asesoramiento técnico para que agricultores, ganaderos y pescadores optimicen sus procesos y aumenten el valor añadido de sus productos.

Capacitación profesional: programas formativos orientados a garantizar el relevo generacional, dotando a los jóvenes de las herramientas necesarias para liderar explotaciones rentables.

Comercialización directa: promoción del consumo local mediante ferias de 'Kilómetro Cero', facilitando el contacto sin intermediarios entre el productor y el consumidor final.

Diversificación económica: integración de la actividad agraria con el turismo. Se busca abrir nuevas vías de negocio a través de experiencias gastronómicas que exploten la identidad del territorio.

Resultados medibles y proyección comercial

La eficacia de este modelo depende de su capacidad para generar retornos económicos reales. Durante el ejercicio anterior, el programa movilizó 2,14 millones de euros en 145 actividades operativas. La mayor parte de este capital se destinó a la organización de ferias locales orientadas a la venta directa (99 iniciativas), junto a acciones de formación técnica, comunicación y promoción de los productos locales para fomentar su diferenciación en los mercados.

Las iniciativas para este curso ya trazan un mapa de dinamización comercial en todas las islas. Tenerife apuesta por eventos de consumo directo como la Noche en Blanco o Gastro Local en Los Silos. Gran Canaria explora el nicho del astroturismo combinado con la gastronomía en La Aldea. Lanzarote promueve el trinomio cultura, naturaleza y producto en Haría. El Hierro pone en valor su competitividad vinícola con Vinos con Estrella en La Frontera. La Gomera busca capitalizar experiencias inmersivas en Vallehermoso; La Palma vincula senderos y gastronomía en Garafía, y Fuerteventura proyecta su producto estrella con acciones dedicadas a los quesos de Betancuria.

El éxito a largo plazo de esta inyección de fondos se medirá por su capacidad para consolidar un tejido empresarial rural sólido, capaz de generar empleo estable y prosperar por la propia calidad de su oferta en el mercado.