Canarias no abre cuentas para donar a Venezuela y recuerda que hubo 2,1 millones sin entregar tras la riada de Vargas

El Gobierno de Canarias ha decidido dar un paso atrás y no abrirá cuentas bancarias institucionales para canalizar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela. La razón es cruda y evidencia las fallas del sector público: el historial de la Administración gestionando dinero ajeno no invita al optimismo.

La riada de Vargas como precedente

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, ha reconocido en sede parlamentaria que la experiencia recaudatoria tras la trágica riada de Vargas en 1999 "no fue positiva". El pasado mes de mayo, el Ejecutivo descubrió la existencia de dos cuentas gestionadas por la Consejería de Hacienda que acumulaban 2,1 millones de euros de aquellas ayudas. Un capital paralizado durante 25 años en los cajones de la burocracia autonómica que nunca llegó a su destino.

Ante este escenario, la decisión ha sido pragmática. Los fondos recuperados se transferirán ahora a la Fundación España Salud para financiar tarjetas de alimentos y medicamentos, ampliando el número de personas cubiertas. El objetivo es claro: sortear a los intermediarios institucionales y asegurar que los recursos impacten de forma real en la vida de los afectados.

Líneas rojas

Perestelo defendió el papel de Canarias en la reconstrucción de infraestructuras mediante fondos propios, pero trazó una línea roja respecto al manejo del dinero privado aportado por los ciudadanos. Para ilustrar esta incapacidad estructural, el viceconsejero recordó el deficiente modelo de gestión de donativos durante la reciente crisis del volcán de La Palma, advirtiendo de que la canalización de la solidaridad ciudadana choca de frente con los tiempos de la Administración.

A partir de ahora, Canarias vertebrará su apoyo exclusivamente a través de los Centros Canarios ya establecidos en Venezuela. Las entidades sobre el terreno asumirán el peso de la asistencia inmediata, una labor en la que el Ejecutivo ha querido rendir un sentido homenaje a la figura de Chavela Jara, delegada del Gobierno autonómico en el país sudamericano fallecida en estos últimos sismos. Su figura representa el esfuerzo humano frente al laberinto de las administraciones.

La solidaridad, fruto del esfuerzo económico de los contribuyentes, requiere una agilidad ejecutiva que, hasta la fecha, el aparato público ha demostrado no tener.