Desalojadas más de 50 personas, entre ellas una decena de niños, de la finca Leacock en Gran Canaria

Más de medio centenar de personas, entre ellas una decena de menores de edad, fueron desalojadas este martes de la conocida finca Leacock, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, en un operativo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guía.

El dispositivo, en el que participaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos, servicios sanitarios y personal de apoyo social, se desarrolló desde primera hora de la mañana y concluyó con el desalojo de las familias que residían en el antiguo recinto, ocupado desde hacía años.

Tras la salida de los ocupantes, comenzaron las labores de demolición de varias de las construcciones levantadas en el interior de la finca para evitar nuevos asentamientos.

Familias con menores

Entre las personas afectadas se encuentran familias con hijos menores, trabajadores con empleo y residentes que aseguran haber buscado durante meses una vivienda en alquiler sin éxito debido a la falta de oferta y al elevado coste de los precios en Canarias.

Algunos de los desalojados manifestaron que desconocen dónde pasarán las próximas noches y denunciaron que no han recibido una solución habitacional inmediata. También explicaron que habían invertido recursos propios en acondicionar las viviendas donde residían.

La presencia de menores convirtió el desahucio en una situación especialmente delicada, con escenas de preocupación entre las familias por el futuro inmediato de sus hijos.

Denuncias a la falta de alternativas

La plataforma Derecho al Techo criticó el desarrollo del desalojo y lamentó que las distintas administraciones no hayan ofrecido una respuesta suficiente a las familias afectadas.

El colectivo sostiene que muchas de las personas desalojadas trabajan, están empadronadas en la isla y no pueden acceder a una vivienda por la crisis habitacional que atraviesa Canarias, marcada por la escasez de alquileres y el incremento continuado de los precios.

Asimismo, denunciaron que algunas familias extranjeras encuentran mayores dificultades para alquilar una vivienda, una circunstancia que, aseguran, agrava su situación de vulnerabilidad.

Un nuevo episodio de la crisis de la vivienda en Canarias

El desalojo de la finca Leacock vuelve a poner el foco sobre el problema del acceso a la vivienda en el Archipiélago, una realidad que afecta cada vez a más familias pese a contar con empleo e ingresos estables.

La falta de vivienda asequible, el aumento del precio de los alquileres y la escasa oferta disponible continúan situando a Canarias entre las comunidades con mayor tensión residencial del país. Mientras tanto, las familias desalojadas afrontan ahora la incertidumbre de encontrar un alojamiento que les permita rehacer su vida en los próximos días.