Detenido en Tenerife por maltratar a 49 perros de caza y calcinar restos óseos

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Compañía de Playa de las Américas, han llevado a cabo una operación que se ha saldado con la detención de un individuo. El arrestado, vecino del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, está acusado como presunto autor de un delito de maltrato animal tras descubrirse el estado en el que mantenía a varias decenas de canes en su propiedad.

La investigación que propició esta intervención policial se inició gracias a la información facilitada previamente por los Guardas Rurales de la Gestión Cinegética de la isla. Estos profesionales alertaron a la Benemérita sobre la existencia de una parcela rústica en el citado término municipal donde se albergaba un elevado número de animales que, según los primeros indicios, podrían encontrarse en unas condiciones de salubridad e higiene inadecuadas para su correcto cuidado y bienestar.

Una vez personados en la finca, los agentes procedieron a realizar una exhaustiva inspección del terreno. Durante el registro, las autoridades localizaron un total de 49 perros de caza, los cuales se encontraban distribuidos y hacinados en tres zonas diferenciadas de la propiedad. El escenario presentaba importantes deficiencias higiénico-sanitarias, con una notable acumulación de excrementos y una evidente falta de refugios adecuados para resguardar a los animales de las inclemencias meteorológicas. Además, tras requerir la documentación pertinente, se pudo verificar que únicamente 19 de los canes disponían de su correspondiente cartilla sanitaria en regla y estaban correctamente identificados mediante el preceptivo microchip.

Para evaluar el estado de salud de los canes, la inspección de la parcela contó con la asistencia y colaboración de una profesional veterinaria. Tras examinar a los ejemplares de la jauría, la especialista constató de manera oficial que varios de ellos presentaban una condición corporal claramente disminuida. Los informes técnicos apuntan a casos clínicos compatibles con una desnutrición severa, una situación atribuible a un aporte alimenticio insuficiente y prolongado en el tiempo, o bien a un acceso desigual a la comida por parte de los animales más débiles.

El registro de la propiedad deparó otros hallazgos de gran relevancia para la investigación en curso. En otras áreas de la finca, los agentes del SEPRONA localizaron un antiguo tanque de agua que presuntamente era utilizado para el entrenamiento forzoso de los perros, así como varios montículos de piedras y tierra. Sin embargo, el descubrimiento más macabro se produjo al hallar una cavidad oculta que contenía una importante cantidad de restos óseos de animales, los cuales habían sido previamente calcinados, lo que podría indicar posibles irregularidades a la hora de deshacerse de los cadáveres.

A la vista de todas las pruebas recabadas y de los informes veterinarios pertinentes, los agentes procedieron a la inmediata detención del titular de las instalaciones. El individuo ha sido instruido de las diligencias oportunas y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ahora deberá determinar su responsabilidad penal en los graves hechos investigados, velando por el cumplimiento de la ley.