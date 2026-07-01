El Cabildo de Tenerife insiste en que retirar el monumento a Franco es competencia exclusiva de Santa Cruz

El Cabildo de Tenerife ha marcado distancias respecto a la polémica en torno a la retirada del Monumento a Franco, ubicado en la capital tinerfeña. El vicepresidente segundo de la corporación insular, José Miguel Ruano, ha asegurado de forma tajante en rueda de prensa que la "responsabilidad exclusiva" de decidir el futuro de la escultura recae sobre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De este modo, la institución insular responde a la reciente orden emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la cual urge a la eliminación definitiva de la estatua de la vía pública.

Ruano compareció tras el Consejo de Gobierno para aclarar la postura del Cabildo, señalando que la actuación del Gobierno central tiene límites legales claros en el reparto de competencias. Según defendió el vicepresidente, el Ministerio no cuenta con la potestad jurídica para intervenir directamente en el patrimonio local y su margen de acción, en el marco de la legislación vigente, se reduce a instar formalmente a la corporación local para que ejecute la retirada, sin poder suplantar la autonomía de la administración del municipio.

Cierre definitivo del expediente del BIC

La posición manifestada por el Cabildo se produce una vez que la institución insular ha completado los trámites técnicos que tenía asignados por vía judicial. Ruano detalló que la corporación ya ha dado por concluido el impulso al expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que había sido solicitado originalmente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 en fase de apelación. Este procedimiento administrativo ha culminado de manera definitiva con el rechazo explícito de dicha protección patrimonial por parte del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.

Con la vía de la protección del BIC totalmente descartada por los órganos autonómicos, el Cabildo considera que su papel en este conflicto ha finalizado. La resolución deja la gestión en manos del consistorio capitalino, que ahora debe determinar los siguientes pasos sin la tutela ni la intervención de la administración insular en el proceso.

El futuro de la escultura en manos de Santa Cruz

A partir de este momento, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a la gestión de la situación en torno al monumento situado entre las Ramblas y la avenida Anaga. La administración local tendrá que valorar si la obra posee algún tipo de valor patrimonial alternativo o si, por el contrario, opta por esperar a que el Gobierno de Canarias apruebe y publique de forma definitiva el catálogo general de vestigios franquistas del archipiélago.

El Cabildo insiste en que el marco legal ampara la soberanía del municipio para marcar los tiempos y las formas de la resolución de este expediente. Al desvincularse de la ejecución material, la institución insular busca blindar su posición técnica y asegurar que el debate político se resuelva estrictamente dentro de los cauces competenciales establecidos por la normativa de memoria democrática.