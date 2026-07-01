El Granca Live Fest reunirá a más de 90.000 personas de 48 países en su edición récord

El Granca Live Fest vuelve a dar un salto importante este año y lo hace con cifras que lo colocan ya entre los grandes festivales del verano en España. En su quinta edición, el evento reunirá a más de 90.000 personas llegadas desde 48 países diferentes, convirtiendo el Estadio de Gran Canaria en un auténtico punto de encuentro internacional entre el 2 y el 5 de julio.

Lo que empezó hace apenas unos años como una apuesta por traer grandes conciertos a la isla, hoy se ha consolidado como una cita imprescindible para miles de personas que no solo vienen por la música, sino también por la experiencia completa: el ambiente, el clima, la gastronomía y el atractivo de Gran Canaria como destino.

Este año, el festival amplía su formato a cuatro jornadas consecutivas, con un cartel que mezcla grandes nombres internacionales y artistas muy populares en el panorama nacional y latino. Maroon 5 será el encargado de cerrar el festival el domingo 5 de julio, en una actuación muy esperada que marcará uno de los momentos más fuertes de esta edición.

Antes pasarán por el escenario otros artistas de primer nivel como Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín o Lola Índigo, en una programación pensada para atraer a públicos muy diversos.

Más allá de la música, la organización destaca el impacto que el festival está teniendo en la isla. En sus ediciones anteriores ya ha superado los 225.000 asistentes acumulados y ha generado un importante movimiento económico, reforzando la idea de que este tipo de eventos también son un motor turístico clave para Canarias.

Con esta edición récord, el Granca Live Fest no solo celebra su quinto aniversario, sino que confirma que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una de las grandes citas musicales del verano europeo.