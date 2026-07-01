El nuevo Plan de Vivienda de Canarias exige a los cabildos controlar el suelo y la presión turística

El arranque del Plan de Vivienda 2026-2030 no se limitará a un mero trámite burocrático, sino que se plantea como un nivel de exigencia directa a las corporaciones insulares. El departamento dirigido por el consejero Pablo Rodríguez y la directora del Icavi, Pino de León, ha abierto el proceso de consulta pública obligando a los siete cabildos a detallar con precisión técnica sus carencias de suelo finalista, sus niveles de despoblación y el impacto real de la presión turística en sus mercados locales.

Este movimiento del Ejecutivo de Fernando Clavijo busca resolver la fragmentación de competencias que históricamente ha lastrado la política habitacional en el archipiélago. Al activar este requerimiento, el Gobierno autonómico toma la iniciativa política de la legislatura y sitúa la responsabilidad sobre el terreno de los cabildos, exigiéndoles una coordinación fluida para evitar que las directrices queden en papel mojado o en un documento técnico de difícil ejecución.

El reto del alquiler vacacional y las singularidades insulares

El trasfondo del requerimiento autonómico responde a una crisis habitacional sin precedentes en las islas, donde el acceso a un hogar se ha consolidado como el principal problema ciudadano. La Consejería ha diseñado una estrategia que huye de soluciones uniformes desde las grandes capitales, asumiendo que cada territorio enfrenta desafíos con raíces muy distintas. El plan exige abordar de frente la proliferación de los alquileres vacacionales que vacían los barrios residenciales y expulsan a los inquilinos locales.

Bajo este nuevo esquema de fiscalización del territorio, el plan obligará a plasmar las diferencias extremas del archipiélago. Zonas como Lanzarote y Fuerteventura deberán cuantificar el ahogo que sufren por la masificación turística y la falta de suelo, mientras que las corporaciones de La Gomera o El Hierro tendrán que aportar soluciones específicas contra la despoblación de sus medianías y zonas rurales, garantizando que sus necesidades no queden diluidas.

Un calendario estricto para cerrar el plan en 2026

La hoja de ruta marcada por el Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular establece un ritmo de trabajo acelerado para las administraciones insulares. Tras completarse el diagnóstico previo y la aprobación de las directrices por parte del Consejo de Gobierno, las aportaciones oficiales de los cabildos con representantes que van desde Augusto Hidalgo en Gran Canaria hasta Rosa Elena García en La Gomera deberán registrarse a través de los canales habilitados en los próximos meses.

El objetivo político es nítido: forzar el consenso y la entrega de datos desde el arranque del procedimiento para poder aprobar el plan definitivo antes de que acabe el año 2026. La Consejería busca así marcar una distancia clara con la gestión del mandato anterior, utilizando la presión sobre el suelo y el urbanismo como la herramienta definitiva para equilibrar el modelo turístico con el derecho a la vivienda en Canarias.