El tifus murino, principal causa de la fiebre de duración intermedia en La Palma y El Hierro

Un grupo de trabajo sobre la patología de duración intermedia en las islas, integrado por investigadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Barcelona (UB), ha presentado los resultados de una investigación que sitúa a este padecimiento como el motivo más frecuente de diagnóstico clínico en el archipiélago.

El estudio describe unas tasas de incidencia que constituyen las más elevadas registradas hasta la fecha en nuestro país y que resultan plenamente comparables a las documentadas en las zonas con mayor afectación de Europa. Los hallazgos se han expuesto durante la Conferencia Internacional sobre Rickettsias y Otros Patógenos Intracelulares, el principal foro científico mundial centrado en el análisis de estas enfermedades infecciosas emergentes, celebrado recientemente en la ciudad de Logroño.

Según han detallado los autores, la investigación confirma que el mal endémico y la fiebre Q representan conjuntamente más del 70% de los casos confirmados de este tipo de episodios febriles que superan los 38 grados durante un periodo de entre siete y veintiocho días. La participación del equipo investigador canario consolida una línea de trabajo que se inició en el año 2020 para esclarecer el comportamiento epidemiológico de estos cuadros clínicos sin diagnóstico evidente.

Patrones Epidemiológicos

Durante una de las mesas científicas, los especialistas desgranaron que ambas enfermedades presentan patrones territoriales muy diferenciados. Mientras que el tifus murino se reparte de manera equitativa por entornos rurales, urbanos y periurbanos, la segunda patología mencionada muestra una gran concentración geográfica y una marcada estacionalidad invernal que se vincula directamente a los ciclos ganaderos locales.

Asimismo, la coordinadora del proyecto en el territorio insular, Mónica Vélez Tobarias, junto a otros expertos internacionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, debatió acerca del espectro clínico del brote y de todos aquellos factores asociados a las formas más graves de la infección.

Este análisis detallado identifica una serie de variables analíticas relacionadas con una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones médicas. Dicha información resulta crucial para construir nuevos modelos predictivos que permitan a los profesionales sanitarios llevar a cabo una detección precoz en pacientes de riesgo, lo que facilitará ofrecer una atención médica personalizada desde el primer momento.

Investigación Pionera

Para los firmantes del documento científico, publicado en la revista European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, los resultados refuerzan la necesidad de establecer una férrea vigilancia epidemiológica frente a las zoonosis emergentes. Además, reivindican la valiosa colaboración entre el sistema sanitario público y el ámbito universitario para generar un conocimiento práctico que se aplique directamente en beneficio de la salud de toda la población.

Hasta el comienzo de este proyecto cooperativo no existían trabajos que hubieran determinado el perfil etiológico exacto de los contagios en el archipiélago canario. La singularidad geográfica y el espectro cambiante de estos agentes patógenos han motivado a la comunidad científica a profundizar en su estudio, logrando sentar un precedente fundamental para el manejo diagnóstico en otras regiones afectadas del territorio nacional.