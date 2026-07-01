Fuga de turistas en el archipiélago, casi un 9% menos de noches en mayo.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos del archipiélago han sufrido un duro recorte del 8,7% durante el mes de mayo. Hablamos de autónomos y negocios locales que ven cómo el turista ajusta su presupuesto, frente al alza incesante del coste de la vida.

El destino rey de España

A pesar de este frenazo, con 1,8 millones de noches registradas, Canarias se mantiene como el destino rey de España. Sin embargo, el aviso está sobre la mesa. Mientras nuestras islas pierden competitividad, el resto del país avanza. La Península retoma la senda del crecimiento con un aumento nacional del 3,6%, atrayendo a ese visitante que busca exprimir su presupuesto en otros destinos.

Tenerife resiste el embate y se consolida como el refugio de quienes aún mantienen un buen poder adquisitivo, superando las 613.000 noches. En Gran Canaria, el peso histórico de Mogán y San Bartolomé de Tirajana salva los muebles del sector, compartiendo la cima de la ocupación nacional con gigantes como Madrid.

La subida de precios frena el turismo

El problema de fondo reside en la factura final. Mantener abierto un negocio hoy cuesta mucho más, y ese coste acaba trasladándose al cliente. El Índice de Precios de estos alojamientos ha subido un 3,4%. La respuesta del mercado obedece a la lógica económica: el turista no renuncia a viajar, pero recorta sus días de descanso. La estancia media se estanca ahora en 3,4 noches por viajero.

Canarias recibe así una alerta. El encarecimiento de los servicios está limitando la capacidad de atracción del archipiélago. Una situación que nos debe preocupar al ser una región donde el turismo no es un simple sector, sino la base real de su economía y bienestar.