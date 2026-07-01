Génova fía la candidatura del PP de Santa Cruz de Tenerife a Carmen Pérez

Madrid/Santa Cruz de Tenerife – El Comité Electoral del Partido Popular en Génova 13 ha ratificado la propuesta elevada por la Ejecutiva Regional de Canarias. De esta forma, se confirma oficialmente a Carmen Pérez como la candidata de la formación para la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los próximos comicios.

Con esta designación, el partido apuesta por un perfil de gestión para liderar la lista en la capital tinerfeña. Carmen Pérez, abogada de profesión, dio el salto a la política activa hace cuatro años. Durante este último mandato, su labor institucional se ha centrado en el área económica y empresarial al desempeñarse como concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo del consistorio santacrucero.

La elección de la actual edil subraya la intención del PP de presentar una candidatura enfocada en el rigor municipal, apoyada en la experiencia adquirida por Pérez en su contacto directo con el tejido productivo de la ciudad. No obstante, el principal interrogante que plantea esta designación se centra en el nivel de conocimiento real que la población chicharrera tiene actualmente sobre la candidata, debido a su incorporación relativamente reciente a la vida pública.

Esta decisión cuenta con el respaldo absoluto de la cúpula nacional del partido, que ha aprobado de forma unánime la hoja de ruta marcada por el PP de Canarias. La trayectoria de la candidata aporta una base técnica y jurídica a la propuesta electoral, sumada a su experiencia política al frente de un área clave para el impulso económico de la capital.

El Partido Popular despeja así su principal incógnita en una de las plazas estratégicas del archipiélago. Confía el liderazgo del proyecto municipal a una figura que combina su formación en el sector privado con su etapa de responsabilidad en la gestión pública.