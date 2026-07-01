La UD Las Palmas se marca el reto de superar los 20.000 abonados con la campaña "Siente la Unión"

La UD Las Palmas ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-2027 bajo el lema 'Siente la Unión', con el objetivo de alcanzar, al menos, los 20.000 abonados de cara al nuevo curso en Segunda División. Aunque la cifra estaría por debajo del récord histórico de 25.000 socios registrado la pasada temporada, el club considera que supondría mantener un sólido respaldo de su masa social.

Durante la presentación, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, explicó que la entidad ha optado por mantener unos precios ‘asequibles’, aplicando únicamente la actualización correspondiente al Índice de Precios al Consumo (IPC), con el propósito de facilitar la continuidad de los aficionados en un momento marcado por el regreso a la categoría de plata.

Ramírez mostró su confianza en que la afición volverá a responder de forma mayoritaria, aunque lanzó un mensaje directo a quienes dudan sobre renovar su compromiso con el equipo. "A los indecisos les pido que no se abonen; si no vienen, nos hacen un favor", afirmó, insistiendo en que el club busca contar con seguidores comprometidos que acompañen al equipo durante toda la temporada.

Calendario de la campaña

El proceso de renovación de abonos comenzó el pasado 30 de junio y permanecerá abierto hasta el 27 de julio. Posteriormente, entre el 28 y el 31 de julio, los abonados podrán solicitar cambios de asiento de manera presencial. Las nuevas altas se tramitarán, siempre que exista disponibilidad, a partir del 3 de agosto y hasta el 30 de ese mismo mes.

Apuesta por la digitalización

La campaña mantiene el sistema de acceso mediante tecnología NFC, que permitirá utilizar teléfonos móviles o relojes inteligentes para entrar al Estadio de Gran Canaria. No obstante, los aficionados que prefieran el formato tradicional podrán solicitar el carnet físico, disponible desde el 4 de agosto. Asimismo, el club seguirá ofreciendo opciones de financiación del abono y conservará los descuentos destinados a menores, jóvenes, mayores de 65 años, personas con diversidad funcional y familias numerosas.

Con el lema 'Siente la Unión', la entidad amarilla busca reforzar el vínculo con su afición en una temporada en la que el principal objetivo deportivo será regresar a la máxima categoría del fútbol español.