La Universidad de La Laguna usará detectores de radiofrecuencia en exámenes para evitar trampas

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado en su última sesión plenaria un reglamento pionero que permitirá al profesorado emplear detectores de radiofrecuencia y campos magnéticos durante las pruebas de evaluación. Esta medida, respaldada con 23 votos a favor y 7 abstenciones, afectará a todas las evaluaciones presenciales, tanto orales como escritas, que se celebren en el seno de la institución.

El propósito central de esta iniciativa es asegurar la igualdad de condiciones entre todos los matriculados y garantizar la máxima limpieza en los procesos de calificación. Según ha explicado la entidad académica, la finalidad es rastrear la existencia de transmisiones inalámbricas que sugieran el uso de aparatos de comunicación no permitidos. El sistema tiene una vocación fundamentalmente disuasoria y preventiva.

Para salvaguardar la intimidad de los asistentes, la norma especifica que se emplearán equipos pasivos. Es decir, los aparatos no emitirán señales de potencia significativa, no funcionarán como inhibidores de frecuencia ni registrarán el contenido de las comunicaciones. De este modo, la institución asegura que la intervención será mínima y siempre respetará los derechos y la dignidad personal de los alumnos.

En cuanto al procedimiento, los docentes deberán avisar antes de repartir las hojas sobre la presencia de los mecanismos de vigilancia y explicarán su inocuidad. Si un sensor alerta de una posible anomalía, el examinador se acercará de forma discreta al puesto del alumno implicado, sin alterar el desarrollo de la prueba para los demás asistentes.

En caso de que la señal irregular persista, el protocolo marca que se proceda a cambiar de asiento a la persona afectada y a efectuar una segunda comprobación. Llegados a este punto, se instará al estudiante a mostrar los objetos que lleva consigo. La regulación es tajante al prohibir registros corporales o inspecciones físicas. Si se confirma el fraude, la incidencia quedará reflejada en un acta y podrá suponer la retirada inmediata de la prueba, tramitándose un expediente disciplinario por falta grave.

Al margen del nuevo marco de vigilancia, el máximo órgano universitario dio luz verde a la convocatoria de un concurso oposición destinado a cubrir 47 plazas de la escala administrativa y otras 10 destinadas a la escala de gestión. Asimismo, se acordó la creación de la Cátedra Institucional de Estudios sobre Violencia contra las Mujeres Jóvenes y se oficializó una nueva codirección en la Cátedra de Globalización.

Finalmente, ante la ejecución de obras de mejora en diferentes espacios de restauración del campus, el Consejo autorizó la instalación temporal de servicios de autobares. Estos puestos móviles paliarán el cierre transitorio de cafeterías en facultades clave como las de Derecho, Ciencias Sociales y de la Comunicación, Enfermería y Medicina.