Las Palmas emitió 1.750 certificados de vulnerabilidad durante la regularización extraordinaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitió cerca de 1.750 certificados de vulnerabilidad en el marco del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras impulsado por el Gobierno de España. El dispositivo extraordinario habilitado por el Consistorio permitió además atender a más de 2.000 personas para informar, orientar y tramitar las solicitudes relacionadas con este procedimiento.

El operativo, coordinado por las áreas de Presidencia y de Bienestar Social, se activó el pasado 20 de abril para expedir este documento, requerido en aquellos casos en los que las personas solicitantes no podían acreditar determinadas circunstancias por otras vías.

La elevada demanda llevó al Ayuntamiento a reforzar progresivamente el servicio. Para ello abrió un nuevo punto de atención en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, que se sumó al ya existente en el Edificio Metropol. Además, amplió el número de citas disponibles e incorporó atención en horario de tarde los martes y jueves, de 15:00 a 19:00 horas.

Según explicó el Consistorio, el número de personas atendidas superó las 2.000, aunque no todas necesitaron finalmente la emisión del certificado de vulnerabilidad, ya que tras analizar cada expediente se comprobó que algunas podían acreditar su situación mediante otra documentación contemplada en el procedimiento extraordinario.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantuvo reuniones de coordinación con las entidades del tercer sector que colaboran en la atención a personas migrantes para realizar un seguimiento del desarrollo del dispositivo, compartir información y mejorar la coordinación entre los recursos implicados en la tramitación.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, destacó que el Ayuntamiento reforzó los recursos municipales para responder al elevado volumen de solicitudes y subrayó la colaboración del personal municipal y de las entidades sociales especializadas en la atención a personas migrantes para agilizar la gestión de este proceso.