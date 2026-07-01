El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha salido al paso del debate sobre el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Afonso tildó de "legítimas" las palabras del presidente canario, Fernando Clavijo, quien afirmó que el recinto es pequeño y está mal ubicado. Sin embargo, el mandatario insular recalcó que cualquier decisión final, ya sea mantenerlo o construir uno nuevo, deberá tomarse bajo un estricto "proceso de consenso con el tinerfeñismo".

Una transición de hasta 20 años

Afonso lanzó un mensaje de tranquilidad aclarando que el plan director actual ya garantiza las reformas necesarias para que la infraestructura esté "en las mejores condiciones posibles" para el CD Tenerife. Esta planificación económica asegura una transición viable y prolongada de entre 15 y 20 años, tiempo en el que se canalizarán las inversiones previstas para los próximos meses mientras se decide el futuro del recinto.

El reto urbanístico en Santa Cruz de Tenerife

La resolución del debate tendrá un fuerte impacto en la capital. El vicepresidente detalló que apostar por un nuevo estadio implicaría integrarlo en la trama urbana de Santa Cruz de Tenerife. Por contra, mantener la ubicación actual obligaría a realizar una operación urbanística de gran calado que tendría que ser atendida de forma directa por el propio Ayuntamiento capitalino.