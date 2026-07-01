Ni se construye ni se alquila, el mercado de la vivienda canario, colapsado

Emanciparse o simplemente cambiar de barrio en Canarias se ha convertido en un acto de fe. Detrás de los porcentajes y las estadísticas, hay nóminas que no dan de sí y familias que hacen malabares para pagar las facturas. El precio del alquiler en las Islas cerró el segundo trimestre con una subida del 4,7%. Pagar 15,9 euros por metro cuadrado ya no es una anomalía de zonas exclusivas, sino la cuota mensual con la que lidian miles de ciudadanos.

Incremento por metro cuadrado

La realidad aprieta en ambas provincias. Un joven o un trabajador que busca piso en Las Palmas se enfrenta a un precio de 16,1 euros por metro. En Santa Cruz de Tenerife, el precio es de 15,6 euros por metro. En el día a día, estos números obligan a renunciar a metros cuadrados, a compartir piso a edades en las que antes se formaba un hogar o a tener que mudarse lejos de los centros de trabajo.

El esfuerzo que se exige al residente es superior al de la Península. En el conjunto de España, el precio medio marca un récord de 15,3 euros, una cifra que sitúa a Canarias por encima de la media nacional. Vivir en el Archipiélago penaliza hoy la capacidad de ahorro.

¿Intervenir la vivienda?

Desde el portal Idealista, su portavoz, Francisco Iñareta, señala que en aquellas zonas donde el Estado ha intervenido los precios se observan bajadas estadísticas en las rentas o cierta moderación. Sin embargo, la realidad oculta tras ese espejismo es devastadora. Los datos de los tres primeros años de la Ley de Vivienda son claros: en los mercados tensionados donde se han topado los alquileres, como Barcelona, la oferta de pisos disponibles se ha desplomado un 69%. A nivel nacional, la intromisión legislativa ha fulminado un 30% del parque de viviendas en alquiler y ha disparado la competencia entre inquilinos en un 119%.

Intervenir el mercado no es la solución, es el acelerador del problema. En Canarias, importar estas recetas liberticidas o culpar al mercado libre es ignorar la raíz del drama. La asfixia que sufren las Islas responde a la parálisis en la liberación de suelo, a una burocracia urbanística asfixiante y a la creciente inseguridad jurídica que empuja a los propietarios a retirar sus casas del mercado. Cuando la Administración impone topes y castiga al propietario, el producto simplemente desaparece. La demanda entonces compite ferozmente por las migajas de oferta que quedan y, al final, es el ciudadano quien paga la factura quedándose literalmente en la calle.

Mientras otras capitales españolas ven caer las rentas por distintas dinámicas, el mercado canario no da un respiro. Encontrar una casa que se ajuste al salario real es, hoy por hoy, la mayor preocupación en la mesa de los canarios.