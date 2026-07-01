Poli Suárez encabezará la candidatura del PP en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular de Canarias ha decidido dar un golpe de timón en uno de los tableros más importantes del Archipiélago: la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La formación propone a su secretario general autonómico, Poli Suárez, como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

No es un movimiento menor ni una decisión improvisada. Es, en realidad, la constatación de que el PP considera que la capital grancanaria es una pieza clave para reequilibrar el mapa político canario y disputar la hegemonía municipal a la izquierda, hoy encarnada en el Gobierno de Carolina Darias.

La elección de Suárez no sorprende dentro de los círculos populares. Se trata de uno de los dirigentes con mayor peso orgánico en la estructura regional del partido y con un perfil que ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Su designación como aspirante a la alcaldía refuerza la idea de que el PP busca candidatos con estructura política, proyección interna y capacidad de cohesión.

La lectura política es clara: el PP no quiere seguir presentando candidaturas meramente testimoniales en la capital. Aspira a competir de verdad. Y eso implica colocar al frente a una figura de máxima confianza de la dirección regional.

El movimiento, además, encaja en la estrategia de recomposición del liderazgo popular en Canarias tras años de resultados irregulares en las grandes ciudades. Las Palmas de Gran Canaria, en particular, se ha convertido en uno de los principales retos para el centro-derecha, tanto por su peso demográfico como por su influencia institucional.

Mientras tanto, el Gobierno de Darias afronta el medio plazo con el desgaste propio de la gestión municipal y con una oposición que, previsiblemente, tratará de concentrar esfuerzos en convertir la capital en su principal objetivo electoral.

La designación de Poli Suárez, a falta de ratificación formal, abre así un nuevo escenario político en la ciudad. Un escenario en el que el PP intenta pasar de la resistencia a la ofensiva.