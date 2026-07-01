Santa Cruz garantiza baño seguro en pleno verano con aguas de calidad excelente

El litoral de Santa Cruz de Tenerife afronta el inicio de julio con un aval sanitario completo para el baño tras confirmarse el buen estado de sus principales zonas costeras en los últimos análisis oficiales del Gobierno de Canarias.

Los informes, actualizados el 22 de junio dentro del programa de vigilancia sanitaria de aguas de baño, certifican que la playa de Las Teresitas y las zonas de Valleseco —Los Charcos y El Bloque— cumplen todos los parámetros exigidos por la normativa vigente, coincidiendo con el arranque de la temporada alta y la mayor afluencia de usuarios.

Agua 'excelente' y zonas plenamente aptas para el baño

Las analíticas oficiales confirman que Las Teresitas mantiene la clasificación anual de "Excelente", una calificación que también obtiene Valleseco-El Bloque. En el caso de Valleseco-Los Charcos, los controles sanitarios confirman igualmente su aptitud para el baño.

Además, las inspecciones visuales no detectaron residuos, aceites, espumas, algas ni otros elementos que pudieran afectar a la calidad del agua o a las condiciones de uso de las zonas de baño.

Aval oficial del Gobierno de Canarias

Desde el Ayuntamiento se insiste en que los resultados proceden exclusivamente del programa oficial de vigilancia sanitaria del Gobierno de Canarias, responsable de la toma de muestras, análisis y calificación de las aguas.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado que estos datos "ofrecen tranquilidad a los miles de vecinos y visitantes" y reflejan el trabajo continuo de mantenimiento y mejora del litoral.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Carlos Tarife, ha subrayado que se trata de mediciones oficiales realizadas bajo criterios homogéneos en todo el archipiélago.

Inversiones para modernizar el litoral

El Consistorio ha puesto en valor el conjunto de actuaciones desarrolladas en los últimos años en Las Teresitas, orientadas a la modernización de infraestructuras, mejora de accesibilidad y refuerzo de la sostenibilidad del entorno.

Entre las principales medidas destacan la rehabilitación de la escollera, la mejora de accesos, la renovación de vestuarios y baños accesibles, así como la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico y aparcamientos con información en tiempo real.

También se han impulsado nuevas concesiones para modernizar los servicios de playa y se mantienen iniciativas de conservación ambiental como el seguimiento científico de los angelotes en colaboración con entidades especializadas.

Dispositivo de seguridad reforzado en verano

Durante la temporada alta, la playa de Las Teresitas cuenta con un operativo específico de salvamento y socorrismo gestionado por Cruz Roja Española, con personal sanitario, socorristas, embarcación de vigilancia y medios materiales de intervención rápida.

El dispositivo se completa con puestos de socorro, ambulancia de soporte vital básico, moto acuática, quad y material de emergencia, además del refuerzo de la Policía Local en accesos, estacionamientos y zonas de mayor afluencia.

Informes accesibles para la ciudadanía

El Ayuntamiento recuerda que todos los informes oficiales de calidad del agua pueden consultarse públicamente a través de su web municipal, dentro del programa de vigilancia sanitaria del Gobierno de Canarias.