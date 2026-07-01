Siam Park estrena su temporada nocturna en Costa Adeje ante más de 4.000 personas

El pasado sábado 27 de julio, más de 4.000 personas se dieron cita en la inauguración de Costa Adeje Siam Night, una experiencia nocturna que convierte el conocido parque acuático tinerfeño en un gran escenario donde la luz, el agua, el sonido y el fuego son los protagonistas en Siam Park.

Desde el primer momento quedó claro que la propuesta iba mucho más allá de ampliar el horario de apertura del parque. Con la llegada de la noche, la vegetación tropical, las playas de arena y los distintos rincones de Siam Park se transformaron en un recorrido inmersivo pensado para sorprender a los visitantes a cada paso, según ha informado el Grupo Loro Parque.

Láseres, videoproyecciones y efectos especiales dieron forma a una atmósfera envolvente. Una de las principales novedades de esta edición fue la creación de cuatro áreas temáticas inspiradas en los elementos de la naturaleza: tierra, agua, cielo y fuego. Los asistentes recorrieron cada uno de estos espacios hasta culminar la experiencia con un gran espectáculo final.

El Wave Palace se convirtió en el epicentro de la noche. Su amplitud permitió albergar la principal puesta en escena, mientras que atracciones tan emblemáticas como Tower of Power o Saifa adquirieron una nueva dimensión bajo la iluminación nocturna, integrándose en el espectáculo visual.

"No hay otro lugar como este: un parque acuático con ambiente nocturno, efectos especiales y música. Cada edición requiere diez meses de preparación meticulosa para crear esta experiencia", señaló Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque. Además, destacó que el objetivo de la compañía es ofrecer una experiencia de máxima calidad a quienes visitan el parque.

La programación también incluyó sesiones de música en directo, zonas de descanso, juegos interactivos y espacios pensados para públicos de todas las edades, tanto para quienes buscaban emociones fuertes como para quienes preferían disfrutar de una velada más relajada.

Costa Adeje Siam Night permanecerá en marcha durante los meses de julio y agosto, de martes a sábado, en horario de 20:00 a 24:00 horas. Además, el parque mantiene un descuento del 50 % para los residentes canarios y ofrece un servicio de guaguas desde distintos municipios de la isla para facilitar el acceso.