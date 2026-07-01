Tenerife activa la Operación Prometeo 2026 contra incendios

El Cabildo de Tenerife ha activado la llamada Operación Prometeo 2026, un dispositivo especial pensado para prevenir y vigilar incendios forestales durante el verano. La presidenta insular, Rosa Dávila, ha sido la encargada de presentarlo oficialmente, destacando la colaboración del Ejército de Tierra como pieza clave del operativo.

La presentación tuvo lugar en el Acuartelamiento de Ingenieros de La Cuesta, con la presencia de distintas autoridades militares y civiles, entre ellas el jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, Alfonso Pardo de Santayana Galbis, y la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez. Allí se explicó cómo se organizará este despliegue, centrado en reforzar la vigilancia y la prevención en las zonas naturales más vulnerables de la isla.

El plan depende en gran medida de la coordinación entre el Ejército, las brigadas forestales del Cabildo y los servicios de emergencia. Según Rosa Dávila, se trata de "una de las herramientas más eficaces para proteger el patrimonio natural de Tenerife y garantizar la seguridad de la población".

La presidenta insistió también en la importancia de adelantarse al problema: "La mejor forma de combatir un incendio es evitar que ocurra", señaló, subrayando la apuesta por la vigilancia continua y la cooperación entre instituciones para proteger la isla frente a grandes incendios.

Esta operación se enmarca en el tercer convenio de colaboración firmado en abril entre el Cabildo y el Ministerio de Defensa, una alianza que ya ha demostrado buenos resultados en campañas anteriores para la protección del entorno natural de Canarias.

Como novedad este año, el dispositivo incorpora más tecnología, especialmente drones que permitirán la vigilancia aérea en tiempo real de zonas de difícil acceso. A esto se sumarán patrullas terrestres operativas las 24 horas del día.

La campaña se desarrollará entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, coincidiendo con los meses de mayor riesgo por las altas temperaturas. Durante ese periodo, los equipos recorrerán áreas estratégicas cercanas a espacios naturales protegidos para detectar y prevenir cualquier posible incendio.

El acto finalizó con la entrega de los parches de la misión al mando militar y la revisión del material del puesto de control. Como cierre simbólico, salió el primer convoy hacia las cumbres de Tenerife, marcando el inicio operativo del dispositivo de este año.