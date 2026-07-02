Bermúdez vincula su continuidad en CC al futuro del Heliodoro

La polémica sobre el futuro del Estadio Heliodoro Rodríguez López ha abierto un nuevo frente dentro de Coalición Canaria. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha respondido con contundencia a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la necesidad de que el CD Tenerife cuente con una infraestructura deportiva de mayor capacidad.

En una entrevista concedida a El Día, Bermúdez lanza un aviso sin precedentes a su propio partido: "Si Coalición Canaria plantea que el estadio salga de Santa Cruz de Tenerife, dejará de ser mi partido político".

La declaración llega después de que Fernando Clavijo afirmara que el Heliodoro Rodríguez López "es pequeño" y que Tenerife necesita "otra infraestructura deportiva de mucho más nivel y mucha más capacidad de público", unas palabras que han reactivado el debate sobre si el futuro del CD Tenerife pasa por una profunda remodelación del estadio actual o por la construcción de un nuevo recinto.

Una línea roja para el alcalde

Bermúdez sostiene que sacar el estadio de la capital supondría romper un vínculo histórico entre Santa Cruz y el CD Tenerife. De hecho, insiste en que el Heliodoro forma parte de la identidad de la ciudad y rechaza cualquier planteamiento que contemple trasladar la instalación a otro municipio.

No es la primera vez que el alcalde se expresa en estos términos. Hace apenas unas semanas ya calificó de "osadía" la propuesta de estudiar terrenos en La Laguna para un eventual nuevo estadio y aseguró que esa posibilidad iba contra más de un siglo de historia del club blanquiazul.

El debate se instala en Coalición Canaria

Las palabras de Bermúdez evidencian que la discusión sobre el futuro del estadio ha dejado de ser únicamente deportiva o urbanística para convertirse también en un asunto político dentro de Coalición Canaria.

Mientras Fernando Clavijo defiende que Tenerife debe aspirar a una infraestructura moderna y con mayor capacidad, Bermúdez fija una línea roja: que esa infraestructura no suponga abandonar Santa Cruz.

Por el momento, ninguna administración ha planteado oficialmente trasladar el estadio fuera de la capital. El proyecto institucional que sigue sobre la mesa continúa siendo la reforma integral del Heliodoro Rodríguez López, aunque el debate sobre el modelo de estadio que necesita el CD Tenerife sigue plenamente abierto.