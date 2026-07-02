Canarias lanza una campaña de prevención de ahogamientos para exigir el respeto a las banderas

El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves una nueva iniciativa orientada a la concienciación ciudadana con el objetivo de prevenir los accidentes en el medio acuático. Bajo el lema "Respeta la bandera, respeta las normas", la campaña persigue reducir drásticamente el número de percances en las costas, piscinas y zonas de baño del archipiélago. De este modo, las autoridades lanzan un mensaje directo tanto a los ciudadanos que residen en las islas como a los miles de visitantes que llegan cada año para disfrutar de su entorno natural.

La estrategia del Ejecutivo regional pone un énfasis especial en la necesidad imperiosa de obedecer las indicaciones de seguridad estipuladas en los recintos acuáticos. De manera muy particular, se insta a prestar atención al sistema de banderas que alerta sobre el estado del mar y las condiciones óptimas o peligrosas para adentrarse en el agua. Según ha detallado la administración autonómica, ignorar estas advertencias visuales puede desencadenar episodios con consecuencias trágicas que, en su gran mayoría, resultan fácilmente evitables si se actúa con responsabilidad.

Durante el acto de presentación a los medios, Manuel Miranda ha subrayado que los siniestros en las zonas de baño siguen figurando como una de las principales causas de muerte accidental en Canarias. En su intervención, el representante público ha sido tajante al recordar la verdadera utilidad de las señalizaciones costeras. "Las banderas no están para decorar nuestras playas", ha afirmado, añadiendo que representan una herramienta fundamental de protección. Asimismo, ha explicado que cuando una enseña roja prohíbe adentrarse en el mar, o cuando el personal de salvamento emite una advertencia, existe tras ello una rigurosa evaluación profesional de los riesgos existentes.

En la comparecencia también han participado otros expertos y responsables del área, como la jefa de servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, el socorrista Eduardo Blasco y el presidente de la Asociación 1.500 kilómetros de costa, Chano Quintana. Ante ellos, Miranda ha querido desterrar falsas creencias sobre la seguridad en el océano, incidiendo en que el mar no atiende a la experiencia, la edad o el estado físico de los bañistas. Una corriente inesperada, un fuerte golpe de oleaje o una simple decisión imprudente son factores suficientes para comprometer la integridad incluso de aquellos individuos más acostumbrados a nadar en aguas abiertas.

Por todo ello, los impulsores de esta medida reiteran que resulta indispensable mantener una actitud prudente en todo momento. En este sentido, instan a la población a informarse de antemano sobre si existe algún plan preventivo activado por Protección Civil que desaconseje o restrinja el uso de las instalaciones acuáticas. La colaboración ciudadana se percibe como la primera línea de defensa para atajar la siniestralidad.

Finalmente, la campaña difunde una serie de recomendaciones prácticas de gran utilidad para el día a día durante la temporada de mayor afluencia en los litorales. Entre ellas, se subraya la importancia de consultar la predicción meteorológica antes de planificar una jornada de playa, evitar nadar en solitario y mantener una vigilancia constante y estrecha sobre los menores de edad. Además, se pide encarecidamente a los usuarios que se abstengan de asumir riesgos innecesarios acudiendo a parajes desconocidos o que carezcan de servicios de vigilancia y socorrismo, garantizando así un disfrute seguro y responsable del entorno.