Clavijo asegura el futuro sanitario del Hospital Insular de Lanzarote bajo un modelo renovado y adaptado a la población

El futuro del mapa asistencial y sociosanitario de Lanzarote empieza a despejar sus principales incógnitas desde el plano de la gestión ejecutiva autonómica. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado una trascendental reunión de trabajo celebrada en Arrecife junto al presidente del Cabildo Insular, Oswaldo Betancort, y la vicepresidenta, María Jesús Tovar, para abordar los grandes retos de la isla en materias estratégicas como vivienda, ordenación del territorio, turismo y, de forma prioritaria, el futuro del actual Hospital Insular.

En el marco de este encuentro institucional, el líder del Ejecutivo canario ha querido lanzar un mensaje de certidumbre sobre el mantenimiento del espacio, asegurando de forma categórica que el emblemático edificio seguirá teniendo un uso estrictamente sanitario y sociosanitario en los próximos años, saliendo así al paso de las dudas que habían sobrevolado sobre la viabilidad de la instalación.

Modernización sin exclusión frente a las movilizaciones ciudadanas

El compromiso gubernamental llega en un momento de notable sensibilidad social en la isla, coincidiendo en el tiempo con las recientes manifestaciones en las que miles de ciudadanos salieron a las calles de Lanzarote para protestar de forma contundente en contra de un posible cierre del Hospital Insular, una presión popular ante la cual el presidente canario ha respondido reconociendo que, si bien las prestaciones están garantizadas, el complejo que alberga el centro geriátrico "no será como lo concebimos ahora".

En este sentido, Clavijo ha defendido que la prioridad absoluta de su equipo es adaptar las instalaciones a las necesidades futuras de la población para lograr la mayor calidad asistencial posible, una meta que obliga a acometer reformas profundas y de calado debido a que, según sus propias palabras, no se puede tener "un edificio apuntalado ni mirar para otro lado", insistiendo firmemente en que todo este proceso de reconfiguración estructural y mejora se ejecutará con el máximo consenso, trabajando siempre de la mano de los profesionales sanitarios, las instituciones locales y los propios pacientes de la isla.