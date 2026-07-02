Dos heridos tras una colisión de tres vehículos en el municipio tinerfeño de Arafo

Una mujer de 28 años y un hombre de 39 han resultado heridos de diversa consideración este jueves a raíz de un accidente de tráfico múltiple. El suceso se ha producido tras registrarse una colisión entre tres vehículos en la carretera TF-245, a su paso por el municipio tinerfeño de Arafo, según ha informado de forma oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12:40 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de alerta que informaba del siniestro vial y de la posible existencia de personas atrapadas. Ante esta situación, el Centro Coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona, garantizar la atención médica a las víctimas y lograr el pronto restablecimiento del tráfico ordinario en la vía.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los bomberos de Tenerife, cuya intervención fue crucial. Los profesionales de rescate tuvieron que actuar con celeridad para liberar del interior de un vehículo a la joven afectada, que había quedado atrapada en el habitáculo a consecuencia del fuerte impacto sufrido entre los automóviles implicados en este choque múltiple.

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario acudió al punto del siniestro con ambulancias de soporte vital. Tras una primera evaluación médica en el lugar, los facultativos procedieron a asistir a los dos afectados. Ambos pacientes presentaban traumatismos y contusiones de carácter moderado, por lo que requirieron asistencia técnica de estabilización antes de ser movilizados.

Una vez estabilizados, y tras recibir los primeros auxilios en el mismo escenario del accidente, los servicios médicos determinaron su traslado urgente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En este complejo hospitalario tinerfeño, ambos heridos fueron sometidos a pruebas diagnósticas adicionales para descartar lesiones internas de mayor gravedad y asegurar su completa recuperación.

Finalmente, varias patrullas de la Guardia Civil se personaron en el kilómetro afectado de la carretera TF-245 para asegurar el perímetro, regular la circulación vehicular y evitar posibles nuevos percances. El Instituto Armado ha sido el organismo encargado de instruir las correspondientes diligencias y el atestado para esclarecer con total precisión las causas que propiciaron este siniestro de tráfico.