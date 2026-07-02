El festival Starmus regresa a Canarias con figuras como Brian May o Andrea Bocelli

La octava edición del festival internacional de ciencia, música y arte, conocido como Starmus, se celebrará en las islas de Tenerife y La Palma del 17 al 22 de octubre. Esta gran cita contará con una amplia programación marcada por la intervención de premios Nobel, investigadores, físicos, ecologistas, astronautas y artistas de talla mundial de la talla del guitarrista Brian May, Andrea Bocelli o Sarah Brightman. Las principales conferencias y mesas redondas se desarrollarán en el auditorio Pirámide de Arona.

La presentación oficial de los primeros galardonados de esta nueva edición se ha llevado a cabo este jueves en el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas. El acto ha contado con la participación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, y el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna, Antonio Aparicio, entre otras autoridades locales. También han estado presentes los fundadores de la iniciativa, el doctor Garik Israelian y el astrofísico y músico Sir Brian May.

Durante las intervenciones, se ha destacado la importancia de este encuentro para la divulgación científica y su impacto positivo para el archipiélago. El cofundador Garik Israelian ha recordado que hace diez años la visita de Stephen Hawking sirvió para poner en marcha "un sueño que cada día es más grande y real". Por su parte, Brian May ha incidido en que la ciencia no puede quedarse solo en la academia y debe llegar a todas las personas. "La verdad, la evidencia y el pensamiento crítico se ven cada vez más cuestionados", ha lamentado el músico británico.

La consejera autonómica ha querido hacer hincapié en que el archipiélago reúne unas condiciones inmejorables para la observación del firmamento y que varias generaciones de expertos han consolidado una realidad científica de primer nivel. En la misma línea, Rosa Dávila ha celebrado el retorno del festival porque confirma que la isla es un auténtico lugar de referencia para el talento y el conocimiento.

Uno de los momentos cumbre llegará el próximo 17 de octubre con el Concierto de Apertura y Ceremonia de Medallas. Unirá cultura y música en un espectáculo protagonizado por Andrea Bocelli y Sarah Brightman, que estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. En esa misma jornada se hará entrega de los principales reconocimientos de la organización.

La medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica 2026 recaerá en el investigador británico Brian Cox, por su dilatada trayectoria inspirando al público internacional como físico y presentador televisivo. Además, se entregará por primera vez el galardón Jane Goodall Earth, que irá a parar a las manos de la antropóloga costarricense Christiana Figueras en homenaje a su liderazgo sostenible.

Entre los conferenciantes ya confirmados para las jornadas divulgativas destaca el premio Nobel Geoffrey Hinton, considerado una pieza clave en la evolución de la inteligencia artificial. Como colofón, la jornada de clausura del 22 de octubre se trasladará a la isla de La Palma, que acogerá una programación especial con mesas redondas y un concierto de carácter gratuito.