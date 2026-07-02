El Granca Live Fest convierte a Gran Canaria en la capital de la música durante cuatro días

La espera ha terminado. El Granca Live Fest levanta este jueves el telón de su quinta edición con cuatro días de música en directo que volverán a convertir el Estadio de Gran Canaria en uno de los grandes escenarios del verano en España.

Miles de personas pasarán por el recinto entre el 2 y el 5 de julio para disfrutar de un cartel que combina grandes figuras internacionales con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, en una edición que, además, conmemora el quinto aniversario de un festival ya consolidado como una de las grandes citas musicales de Canarias.

La jornada inaugural estará encabezada por Maroon 5, Juan Luis Guerra y Omar Courtz, tres propuestas muy diferentes que marcarán el inicio de un fin de semana con estilos para todos los públicos.

El viernes será el turno de Alejandro Sanz, Dani Martín, Carlos Rivera y Danny Ocean; el sábado tomarán el relevo Aitana, Lola Índigo, Dani Fernández y Viva Suecia, mientras que la clausura, el domingo, contará con nombres como Ms. Lauryn Hill, Residente, Kapo y Ca7riel & Paco Amoroso, completando un cartel que reúne a algunos de los artistas más influyentes del momento.

Desde su nacimiento, el Granca Live Fest ha experimentado un crecimiento constante tanto en asistencia como en proyección internacional. La edición de 2026 da un paso más al ampliar su duración a cuatro jornadas y reforzar una propuesta que combina música, sostenibilidad y promoción del destino Gran Canaria, con la previsión de atraer a miles de asistentes procedentes de distintos puntos del archipiélago, la Península y otros países.

Con el ambiente ya instalado en los alrededores del Estadio de Gran Canaria, todo está preparado para que arranque una nueva edición de un festival que, cinco años después de su nacimiento, continúa afianzándose como una de las grandes referencias musicales del verano.