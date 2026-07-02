El Impago de Granadilla asfixia a los Proveedores y el Alcalde está de vacaciones

Ya lo advertimos en estas mismas páginas hace un tiempo. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona es un barco a la deriva en términos de gestión económica. Lo que denunciamos entonces como una preocupante paralización del Consistorio y una absoluta falta de respeto hacia los proveedores se ha convertido hoy en un colapso institucional en toda regla donde la situación, lejos de mejorar, empeora a pasos agigantados.

La paciencia del tejido empresarial local ha llegado a su límite y ya no hay margen para excusas ni promesas vacías. Varios proveedores han dado un ultimátum definitivo para cobrar por los servicios prestados. Las empresas no pueden seguir financiando la incompetencia municipal y el nivel de impagos amenaza ya la supervivencia de quienes cometen la temeridad de trabajar para la Administración granadillera.

El desastre contable del Gobierno de Coalición Canaria se sostiene sobre agujeros negros intolerables. Existen servicios prestados durante el año 2025 que duermen el sueño de los justos en los cajones municipales. A día de hoy, esas facturas no tienen reconocimiento extrajudicial de crédito ni hay el más mínimo viso de que lo vayan a tener. A esta negligencia convertida en norma se suma la sangría incesante del presente curso. Por si la deuda atrasada no fuera suficiente, el Consistorio ha acumulado desde el pasado mes de enero cientos de miles de euros en nuevas deudas. Se sigue contratando y, con la misma desfachatez, se sigue sin pagar.

Sin embargo, lo más escandaloso de este despropósito es la absoluta desconexión con la realidad de los máximos responsables. Con el Ayuntamiento sumido en este caos económico y los proveedores asfixiados, el alcalde José Domingo Regalado y el concejal de Hacienda Rubén García se encuentran de vacaciones. Mientras las pequeñas y medianas empresas hacen malabares para no ir a la quiebra por culpa de la Administración local, los encargados de firmar y solucionar el desastre disfrutan plácidamente de su descanso.

La lectura política de este desgobierno es meridiana y evidencia lo fácil que se lo están poniendo José Domingo Regalado y su equipo a Jenifer Miranda y al Partido Socialista. No hace falta que la oposición elabore complejas estrategias de desgaste. El propio Grupo de Gobierno, con su parálisis administrativa, el maltrato constante a los proveedores y su inoportuno retiro vacacional, les está haciendo la campaña en bandeja de plata. Granadilla de Abona no merece este nivel de abandono.