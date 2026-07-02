El Ministerio de Política territorial improvisa grupos de trabajo ante el colapso administrativo de las islas

La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), presidida por el ministro Ángel Víctor Torres en Santiago de Compostela, se ha visto obligada a activar de urgencia dos nuevos grupos de trabajo específicos. Esta medida evidencia que los mecanismos ordinarios del Ejecutivo central son insuficientes para atender la realidad de las islas, forzando la apertura de una mesa exclusiva para abordar las peculiaridades de la insularidad en Canarias y Baleares ante la acumulación de expedientes y la saturación de los servicios públicos

Reparto de funcionarios ante la saturación de los servicios

Para intentar paliar las deficiencias en la gestión ordinaria, el Ministerio ha anunciado la incorporación de 945 funcionarios de los subgrupos C1 y C2 a repartir entre las diferentes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno del país. Asimismo, ante la creciente presión laboral en las regiones ultraperiféricas como el archipiélago, el Consejo de Ministros ha tenido que aprobar un Real Decreto-ley de compensación económica y pluses de productividad por objetivos para intentar contener el malestar de los empleados públicos estatales destinados en estas zonas.

Reuniones itinerantes en plena tensión regional

Este encuentro de la CICAPE, que reúne a los delegados gubernamentales y subsecretarios de los Ministerios, se ha celebrado en Galicia dentro de una estrategia de citas itinerantes fuera de Madrid que ya ha pasado por plazas como Valencia, Córdoba o Zamora. Aunque el Gobierno central defiende este despliegue como una muestra de descentralización y atención a la pluralidad del Estado, la realidad es que el archipiélago canario sigue a la espera de soluciones ejecutivas concretas más allá de la creación de mesas de estudio y comisiones técnicas.