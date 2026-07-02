Javier Domínguez, el 'influencer' del PP que viene a Canarias a dar la batalla cultural

La batalla política por el voto de las nuevas generaciones en Canarias cambia de escenario. El formato tradicional cede terreno ante los nuevos canales de comunicación. Bajo el lema 'Sin Filtros', Nuevas Generaciones de Tenerife ha convocado una jornada de encuentro para este próximo 4 de julio, orientada a diseccionar los problemas estructurales a los que se enfrenta la juventud isleña.

Hora y lugar del evento

El evento, programado a las 10:00 horas en la terraza del Hotel AC de Santa Cruz de Tenerife, logra reunir a los principales pesos pesados de la formación en el archipiélago. El cartel incluye al presidente autonómico y vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez; al vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; y al concejal capitalino, Carlos Tarife, junto a otros cargos públicos como Rebeca Paniagua o Jacob Qadri. Sin embargo, más allá del despliegue institucional, el formato busca romper el esquema político clásico para dar voz a nuevos perfiles.

El joven que está rompiendo en las redes

Es aquí donde emerge la figura de Javi Domínguez. Conocido por su faceta de comunicador digital y vinculado a la órbita popular, su inclusión en el panel de ponentes responde a una necesidad estratégica clara. El debate de las ideas ya no transcurre exclusivamente en las comisiones parlamentarias o en las ruedas de prensa, se libra en la inmediatez de las redes sociales. El conocido en redes como javiichhu, que con tan solo 21 años ya es reconocido en toda España, representa ese puente entre la estructura orgánica del partido y una generación que consume información de manera ágil, huyendo del lenguaje burocrático y las promesas vacías.

Su presencia en la mesa refleja un giro en la manera de abordar la coyuntura juvenil. Cuando el mercado ofrece barreras de entrada, la burocracia frena el emprendimiento y el acceso a la vivienda se convierte en un problema por el exceso regulatorio, el discurso institucional pierde capacidad de penetración. La figura del influencer político permite traducir estas complejas realidades económicas a un lenguaje directo, accesible y despojado de la habitual corrección política.

La elección de la marca 'Sin Filtros' opera como una declaración de intenciones. La organización plantea un diálogo abierto donde se aborden los obstáculos reales que lastran la emancipación juvenil en las islas. Supone un intento de recuperar la iniciativa frente a las recetas intervencionistas, conectando a los jóvenes con la alternativa de un mercado más libre y dinámico, y utilizando para ello las herramientas y las voces de su propia generación.