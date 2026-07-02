La erupción del Tajogaite disparó el gas radón en La Palma sin suponer un riesgo para la salud

La revista científica Journal of Hazardous Materials ha publicado recientemente en su último número un trabajo firmado por varios investigadores de la Universidad de La Laguna y del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). La principal conclusión de esta exhaustiva investigación señala que, si bien la histórica erupción del volcán Tajogaite en La Palma provocó un considerable aumento de las concentraciones de gas radón en las áreas más cercanas a la colada, la radiación que se ha podido estimar no representó en ningún momento un riesgo grave para la salud pública de los ciudadanos.

El estudio detalla que estas emisiones radiactivas estuvieron profundamente influenciadas por el proceso de desgasificación del magma y por distintos factores meteorológicos. De este modo, los niveles registrados resultaron ser superiores a los parámetros de fondo habituales. Por consiguiente, los autores del documento hacen especial hincapié en la enorme importancia de monitorizar continuamente este gas en las futuras evaluaciones de riesgo volcánico a las que se tenga que enfrentar el Gobierno u otras instituciones.

El autor principal de esta destacada investigación es Pedro Salazar Carballo, investigador adscrito al Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental de la Universidad de La Laguna. Además, han participado de forma activa otros miembros del mismo centro, así como expertos del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la institución docente, junto a científicos especializados del ITER. Este trabajo conjunto arroja luz sobre el comportamiento de este tipo de fenómenos geológicos.

Es importante destacar que el radón es un elemento radiactivo natural, totalmente invisible e inodoro, que emana del subsuelo como consecuencia de la desintegración del uranio que se encuentra presente de manera natural en las rocas. En los entornos con un alto componente volcánico, su constante vigilancia se convierte en una labor completamente crítica, ya que está considerado como la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel mundial y posee una clara tendencia a concentrarse de manera perniciosa en espacios que se encuentran cerrados.

El análisis de los expertos revela que la erupción del volcán Tajogaite liberó cantidades verdaderamente masivas de este gas, alcanzando una tasa de emisión diaria que rondó los 30 millones de becquerelios por metro cuadrado. Semejante magnitud supone una cifra que supera en unas 160 veces a la observada en otros volcanes activos durante sus periodos de calma. Además, se trata de una proporción que resulta ser hasta seis órdenes de magnitud superior a las emisiones registradas en suelos naturales no volcánicos en el conjunto del planeta.

Los científicos explican que esta llamativa anomalía tiene su origen en la brusca apertura de nuevas fracturas en la corteza terrestre y en el consecuente aumento de la permeabilidad del terreno insular. Ambas circunstancias facilitaron de manera notable el veloz ascenso vertical del gas desde las profundidades magmáticas hasta alcanzar la superficie. A lo largo del valle de Aridane, la investigación detalla que la distribución espacial del radón siguió un claro patrón decreciente a medida que aumentaba la distancia física respecto al propio centro eruptivo.

En las zonas pobladas de mayor proximidad al cono principal del volcán, cerca de una cuarta parte de todas las mediciones realizadas en espacios interiores superaron el nivel de referencia estipulado de 300 becquerelios por metro cúbico. Esta es la marca fijada por las directrices vigentes de la normativa de salud pública. Sin embargo, los investigadores también constatan que este fenómeno no se fundamentó de manera exclusiva en la violenta actividad geológica de los meses de erupción.

Tal y como subraya el estudio, los factores meteorológicos locales llegaron a desempeñar un papel que resultó determinante en la posterior acumulación del gas. La frecuente presencia de vientos débiles en la isla y el establecimiento de densas capas de inversión térmica a baja altura terminaron actuando como una potente barrera física. Este contexto meteorológico impidió en gran medida la adecuada dispersión atmosférica del radón y provocó que su concentración quedara forzosamente estancada muy cerca del suelo, penetrando en el interior de numerosas viviendas.

A pesar de la espectacularidad de las cifras de emisión calculadas para el volcán de la isla canaria, el balance final sobre el impacto real para la integridad física de los palmeros es bastante tranquilizador. La estimación de la dosis de radiación ionizante recibida por los habitantes del valle de Aridane durante los aproximadamente tres meses que estuvo activo el proceso eruptivo se situó en torno a los 0,3 milisieverts. Este valor se halla muy por debajo de los temidos umbrales de riesgo radiológico internacionales.

Al realizar una extrapolación de dichos datos a un año completo, la exposición total equivaldría a 1,2 milisieverts. Esta cifra apenas representa la mitad de la dosis media anual a la que cualquier individuo medio está expuesto a través de fuentes naturales y artificiales en unas condiciones normales. No obstante, el estudio lanza una pequeña advertencia respecto a la existencia de riesgos específicos en ubicaciones muy localizadas y colindantes al centro eruptivo, donde las dosis individuales podrían haber experimentado incrementos severos bajo supuestos escenarios de exposición prolongada.

La conclusión final de estos hallazgos sirve para recalcar encarecidamente la imperiosa necesidad de integrar un monitoreo sistemático del radón dentro de los correspondientes protocolos oficiales de evaluación de riesgos volcánicos. Esta vigilancia no debe estar orientada de forma exclusiva a proteger de un modo más eficaz la vital salud respiratoria de los residentes afectados, sino que debe servir también como una potente herramienta de carácter predictivo para comprender mejor las dinámicas internas de los distintos sistemas magmáticos activos.