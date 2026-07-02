La Fiscalía traslada al juzgado la investigación sobre la depuradora de Telde tras detectar "numerosas irregularidades"

La Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido al Juzgado de Telde las diligencias que venía desarrollando sobre las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Silva, una investigación iniciada tras la mortandad masiva de peces registrada en octubre de 2025 en una granja de acuicultura situada frente a la costa del municipio.

El traslado de las actuaciones se produce después de que la empresa Aquanaria, titular de la explotación afectada, presentara una denuncia ante los juzgados, lo que ha dado lugar a la apertura de diligencias penales. Ante esta circunstancia, el Ministerio Fiscal ha archivado su procedimiento interno y ha puesto toda la documentación recopilada a disposición de la autoridad judicial.

Según ha informado la Fiscalía, las pesquisas realizadas hasta el momento han permitido detectar "numerosas irregularidades" en la gestión de la depuradora de Silva. Como consecuencia de esos indicios, el pasado 25 de mayo se acordó la toma de muestras de las instalaciones para su análisis por parte del Instituto de Ciencias Forenses, al que se ha solicitado un informe pericial que determine el posible impacto medioambiental de los vertidos realizados al mar a través del emisario 222.

El objetivo de ese estudio es esclarecer si dichos vertidos pudieron constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. No obstante, la pericial continúa en elaboración y será incorporada al procedimiento judicial una vez concluya.

La investigación tiene su origen en el episodio registrado en octubre del pasado año, cuando la muerte de un elevado número de lubinas en las instalaciones de Aquanaria provocó la dispersión de restos biológicos en el mar. Aquella situación obligó al cierre preventivo de 17 playas del sureste de Gran Canaria, desde Telde hasta Mogán, debido al riesgo para la salud pública y al impacto ambiental generado.

La Fiscalía ha precisado que continuará participando en la investigación ya dentro de las diligencias judiciales abiertas, proponiendo las actuaciones que considere necesarias para determinar si los hechos investigados revisten relevancia penal. El informe pericial pendiente será una de las piezas clave para esclarecer el origen de los vertidos y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la depuradora.