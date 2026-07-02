La Policía detiene a dos personas por intentar un alunizaje en Puerto del Carmen

Agentes de la Policía Local de Tías y de la Guardia Civil han logrado detener durante la pasada madrugada a dos personas en el momento exacto en el que intentaban perpetrar un robo mediante el método del alunizaje. El suceso tuvo lugar en un establecimiento comercial situado en la Avenida de Las Playas, en la localidad de Puerto del Carmen, perteneciente a la isla canaria de Lanzarote.

Los efectivos policiales detectaron la acción delictiva justo cuando los presuntos autores empleaban un vehículo para embestirlo contra el acceso principal del local. Su objetivo era destrozar la entrada para poder acceder rápidamente a su interior y sustraer la mercancía o el dinero en efectivo. Gracias a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se inició de inmediato un operativo conjunto que culminó con el arresto de ambos individuos en el mismo lugar de los hechos, sin darles oportunidad de huir.

Debido a la rápida intervención policial, el robo no llegó a consumarse y los delincuentes no pudieron llevarse ningún botín. Sin embargo, el establecimiento afectado sufrió importantes daños materiales en su estructura y en la puerta de acceso, como consecuencia directa del fuerte impacto provocado por el coche durante el intento de intrusión. Según ha informado el propio Ayuntamiento de Tías a través de una nota oficial, los desperfectos obligarán a los propietarios a acometer reparaciones, aunque se han librado del perjuicio económico que habría supuesto el robo de sus productos.

Desde la corporación municipal han querido destacar que esta actuación policial cobra una especial relevancia en el contexto actual. Se trata, concretamente, del segundo intento de asalto mediante este mismo modus operandi que se registra en el municipio en fechas recientes. Ante la posibilidad de que una banda organizada estuviera operando en la zona utilizando la técnica del alunizaje, los agentes locales y nacionales venían intensificando las labores de prevención, patrullaje e investigación, lo que finalmente ha dado sus frutos con estas detenciones.

Tras ser reducidos y trasladados a dependencias policiales para su correcta identificación y la elaboración de los atestados correspondientes, las diligencias instruidas han sido puestas, junto con los dos detenidos, a disposición de la autoridad judicial competente. Ahora será un juez quien determine las medidas cautelares o el posible ingreso en prisión de estos delincuentes, mientras continúa la investigación para esclarecer si tienen vinculación directa con el incidente anterior de similares características ocurrido en la misma localidad.