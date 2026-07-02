Las pymes canarias logran sacar del paro a 8.295 familias en el último año

El mercado laboral canario ha firmado un mes de junio netamente positivo. Las oficinas públicas registraron 2.189 desempleados menos respecto a mayo. Esto se traduce en un alivio real y directo para miles de hogares del archipiélago que hoy recuperan una fuente de ingresos y dejan atrás la incertidumbre.

La tendencia de fondo se consolida de forma clara si ampliamos la fotografía al último año. El tejido productivo insular ha logrado reducir las listas de espera en 8.295 personas en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto supone una meritoria caída interanual del 5,5%, que sitúa la cifra total de parados en la región en 142.409 personas. Pese a que todavía queda camino por recorrer para dar respuesta a quienes siguen buscando una oportunidad, la inercia actual demuestra la enorme capacidad de resiliencia de la economía canaria.

El éxito del comercio y la hostelería

El descenso del desempleo ha sido generalizado, beneficiando tanto a hombres como a mujeres en todos los sectores económicos de las islas. Sin embargo, el protagonismo absoluto de este impulso recae sobre los autónomos y las pymes del sector servicios.

A las puertas de la campaña de verano, el comercio ha liderado la creación de puestos de trabajo al reducir su lista de parados un 2,2%, mientras que la hostelería ha hecho lo propio con un descenso del 1,5%. Son los empresarios locales quienes, asumiendo los costes y el riesgo de la contratación en un entorno que no siempre lo pone fácil, están dinamizando la economía y generando riqueza real en los barrios de las islas.

Los jóvenes lideran la inserción

Otro de los grandes motivos para el optimismo en este balance de junio lo encontramos en la base de la pirámide laboral. Las empresas del archipiélago están apostando de forma decidida por el talento de las nuevas generaciones. Los menores de 25 años concentran el mayor ritmo de inserción laboral en las últimas semanas, experimentando una caída del desempleo cercana al 6%.

Queda, no obstante, margen de mejora para trasladar este dinamismo a otros sectores de la población. Los mayores de 50 años solo experimentaron una reducción del 0,5% en su tasa de desempleo. Este porcentaje evidencia que los perfiles más veteranos necesitan un mercado laboral mucho más flexible y con menos cargas burocráticas que facilite a las empresas aprovechar su valiosa experiencia.

Pausa en las islas orientales

El reparto geográfico de la creación de empleo ha sido positivo en casi todo el territorio, con la única excepción de Lanzarote y Fuerteventura. Ambas islas orientales mantuvieron unas cifras de paro similares a las del mes de mayo, rompiendo la tónica de descenso del resto del archipiélago.

Esta estabilización servirá de termómetro en los próximos meses para comprobar si el mercado de estas islas requiere de un marco fiscal más atractivo que alivie a los emprendedores locales y les permita volver a acelerar el ritmo de contrataciones de cara al resto del año.