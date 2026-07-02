Los autónomos y pymes canarias sostienen el sistema con 964.931 cotizantes a la Seguridad Social

La Seguridad Social sumó en Canarias una media de 959 nuevos afiliados durante el mes de junio respecto a las cifras de mayo. Este incremento, impulsado por las contrataciones de cara a la campaña de verano, eleva el total de cotizantes en las Islas hasta los 964.931 afiliados, acercando al tejido productivo a la histórica barrera del millón de ocupados.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman una tendencia de fondo aún más reveladora si observamos el comportamiento del último año. En los últimos doce meses, la iniciativa privada ha logrado generar y mantener 26.703 puestos de trabajo, superando con holgura los 938.227 cotizantes que se registraban en junio del año pasado. Cada una de esas nuevas afiliaciones representa un sueldo que entra en un hogar canario, fruto de la inversión y el riesgo asumido por los empleadores locales.

Las Palmas supera el medio millón

El análisis del reparto geográfico muestra un crecimiento sostenido en ambas riberas del Archipiélago. La provincia de Las Palmas lidera el volumen de ocupación al superar el medio millón de trabajadores en activo, cerrando el mes de junio con 504.346 afiliaciones a la Seguridad Social.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife mantiene el pulso de la contratación y alcanza los 460.584 cotizantes. En ambos casos, es la demanda del tejido empresarial la que está logrando absorber la mano de obra disponible y transformar las listas del paro en nóminas y cotizaciones reales.

Los autónomos, pilar de la economía

El desglose de cotización pone rostro a quienes verdaderamente sostienen el Estado del Bienestar en las Islas, los autónomos. Si bien el grueso del empleo asalariado se concentra en el Régimen General, que abarca a 787.829 trabajadores, el dato más significativo de la resiliencia económica canaria lo aportan los trabajadores por cuenta propia.

El Archipiélago cuenta hoy con 145.557 autónomos. Son más de ciento cuarenta y cinco mil profesionales, comerciantes y pequeños empresarios que levantan la persiana cada día. Ellos asumen el pago de sus cuotas, la presión inflacionista y la carga regulatoria para mantener a flote sus negocios y seguir generando riqueza en sus municipios. Su consolidación en las estadísticas de junio es el mejor indicador de que la economía de Canarias sigue creciendo gracias al empuje incombustible de su sociedad civil.