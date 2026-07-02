Luis Yeray responde a Bermúdez y defiende un gran pabellón para La Laguna

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha rechazado que exista un enfrentamiento con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, tras la polémica surgida en torno a su propuesta para impulsar un gran pabellón deportivo en el área metropolitana.

En una entrevista concedida a Canal 4 esRadio con Gonzalo Castañeda, el regidor lagunero defendió que su planteamiento responde únicamente a la necesidad de dotar al área metropolitana de nuevas infraestructuras deportivas y lamentó las críticas personales que, a su juicio, ha generado su propuesta.

"Nosotros lo que hemos hecho es una propuesta porque entendíamos que lo que se buscaba era un nuevo suelo en el área metropolitana. No entiendo la agresividad en el ámbito de la calificación personal hacia mis declaraciones, cuando yo jamás he hablado ni tampoco me encontrarán hablando sobre las opiniones que pueda verter el alcalde de Santa Cruz", afirmó.

Preguntado de forma expresa sobre si mantiene una mala relación con José Manuel Bermúdez, Luis Yeray fue tajante: "Todo lo contrario. Tengo muy buena relación con el alcalde de Santa Cruz. Con Jose, hemos hablado durante todo este mandato y también durante el anterior de cosas muy importantes".

El alcalde quiso además poner en valor la cooperación entre ambos municipios y aseguró que el crecimiento de una de las dos capitales repercute de forma positiva en la otra.

"Yo me alegro muchísimo de los logros que pueda llegar a tener Santa Cruz porque creo en las sinergias positivas. Todo lo que sea crecer Santa Cruz también repercute positivamente para La Laguna y, al revés, entiendo que tiene que ser igual", señaló.

Un pabellón de élite

Sobre el fondo del debate, Luis Yeray reiteró que el objetivo del Ayuntamiento es contar con una instalación deportiva de primer nivel que permita consolidar el crecimiento del baloncesto lagunero.

"Nuestro interés está precisamente en tener una instalación deportiva, es decir, un pabellón para nuestro representativo. Ahora mismo está el Canarias Tenerife La Laguna y a nosotros nos interesa muchísimo tener un pabellón para que el Canarias, nuestro representativo del básquet, siga creciendo, porque eso también va a ser positivo para Santa Cruz", sostuvo.

Asimismo, defendió que la isla mantiene un déficit histórico en este tipo de equipamientos y aseguró que su reivindicación no responde a una cuestión coyuntural.

"Si me preguntas en el ámbito estrictamente político, yo creo que aquí hay algo más. Pero, en cualquier caso, reitero que la exposición que hice sobre tener un centro deportivo de alto nivel la sigo manteniendo. Desde finales de los años 80 no ha existido en esta isla ni una sola inauguración de una instalación deportiva de alto nivel para que nuestros equipos puedan competir", manifestó.

La gestión, por encima del ruido político

Durante la entrevista también fue preguntado por las encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones municipales. El alcalde defendió la estabilidad del grupo de gobierno.

"Hay una cosa clara en el ámbito político municipal: las relaciones personales también son muy importantes y el equipo ahora mismo está engrasado. Sabemos perfectamente lo que queremos para La Laguna. Al final, lo que no queremos es estar en el candelero por cuestiones que no tengan nada que ver con la gestión", concluyó.