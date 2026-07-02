Los detectores de radiofrecuencia en los exámenes de la UL, evidencian el fracaso del modelo educativo

La espiral intervencionista de una universidad desconectada

Cuando el aprendizaje deja de ser el objetivo real y la única meta pasa a ser la obtención de una calificación, el individuo busca el atajo. Es pura economía de incentivos. La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido combatir esta realidad aprobando el uso de detectores de radiofrecuencia para cazar a quienes copian con dispositivos móviles. Esta noticia ya queda recogida en la noticia informativa publicada anteriormente por este medio. Y es, solo un parche tecnológico que retrata un problema de fondo: la institución pública se ha desconectado de las verdaderas necesidades del mercado.

¿Qué tiene que decir von Mises?

El economista austriaco Ludwig von Mises definió este fenómeno a la perfección a través de su espiral intervencionista. Una mala regulación genera una disfunción, y el regulador, en lugar de enmendar el error de base, aprueba una nueva intervención para tapar las grietas de la primera. La academia impone exámenes memorísticos propios del siglo pasado; el alumno, rodeado de información inmediata, recurre al móvil para superar el obstáculo burocrático; y la universidad, incapaz de modernizar su evaluación, reacciona adquiriendo escáneres magnéticos.

La medida salió adelante este miércoles con 23 votos a favor en el Consejo de Gobierno de la institución. La maquinaria ya está en marcha: la Gerencia sacará a concurso público la compra de estos equipos, el Vicerrectorado de Agenda Digital asumirá las homologaciones y la Secretaría General abrirá los expedientes disciplinarios. Más recursos públicos y más burocracia para sostener un sistema que penaliza la capacidad de resolución de problemas y premia la repetición mecánica.

Funcionamiento

El protocolo aprobado detalla que el profesor advertirá del rastreo y, de encontrar indicios, se acercará de forma "discreta" al sospechoso, lo cambiará de sitio y le pedirá que exhiba sus pertenencias. La corporación subraya que los aparatos son "pasivos" y respetan la dignidad del estudiante. Sin embargo, omiten el debate central: si un universitario aprueba un examen simplemente trasladando datos de una pantalla al papel, el problema no es la tecnología, es que la prueba no sirve para medir competencias reales.

Carencias de infraestructura

Al mismo tiempo, la realidad material del campus choca con esta expansión de recursos humanos. Las cafeterías de las Facultades de Derecho y Enfermería se encuentran en obras, por lo que la universidad recurrirá a autobares temporales para dar servicio. Una estampa sintomática: escáneres de última generación para blindar exámenes caducos, y camiones de comida para sortear las carencias de la infraestructura pública.